Posti luopuu omista myymälöistään Lappeenrannassa ja Lemillä

Posti luopuu omista myymälöistään Etelä-Karjalassa. Ne sijaitsevat Lappeenrannan keskustassa, Harapaisissa ja Lemillä.

Yhtiön huhtikuussa alkaneet yt-neuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Neuvottelujen seurauksena Posti lopettaa 18 omaa myymäläänsä eri puolilla maata maaliskuuhun 2021 mennessä. 106 työntekijää irtisanotaan.

Posti etsii lakkautettaville myymälöille kumppaneita tuottamaan postipalveluita tai miettii muita palvelumalleja.

Posti tavoittelee lakkautuksilla noin 150—200 miljoonan euron kustannussäästöjä seuraavan kolmen vuoden aikana. Yhtiön mukaan kustannuksia on leikattava, koska postitse lähetettävien kirjeiden ja lehtien määrä on vähentynyt rajusti. Lisäksi Postin myymälöiden ylläpitäminen on niin kallista, ettei se ole kannattavaa.

Maaliskuun 2021 jälkeen Postilla on kuusi omaa myymälää. Ne sijaitsevat Rovaniemellä, Jyväskylässä, Espoossa ja Helsingissä, jossa on jatkossa kolme postin myymälää.