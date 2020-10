Kaakkois-Suomen ELY on myöntänyt 21 000 euroa uudisrakennuksen rakentamiseen.

Ruokolahden Salosaaressa sijaitsevan Kontion leivintuvan pihapiiriin on nousemassa uudisrakennus. Yrittäjä Helena Kallio kertoo, että 150 neliömetrin suuruiseen rakennukseen tehdään uusi juhlatila ja keittiö. Lisäksi sinne rakennettaan varastotilaa.

– Kaikki toiminnot siirretään uudisrakennukseen. Nykyinen talo jää pelkästään kotikäyttöön. Meillä on niin paljon toimintaa, että tämä ratkaisu helpottaa sekä asiakkaita että meitä, Kallio kertoo.

Kallion mukaan uudisrakennuksen rakentamisessa voidaan ottaa paremmin huomioon esimerkiksi iäkkäämmät asiakkaat.

– Sinne tehdään esteetön kulku ja lisäksi rakennetaan inva-vessat.

Uusi, iso leivinuuni

Kontion leivintuvan toiminta säilyy jatkossakin samana. Pääasiallisena toimintana on siis pitopalvelu ja kotileipomo sekä kesäkahvilatoiminta.

– Uutta tilaa voidaan hyödyntää myös kokousten järjestämiseen. Nyt saadaan aiempaa selkeämmmät ja isommat tilat käyttöön. Asiakaspaikkoja ei juurikaan lisätä, mutta neliömäärä kasvaa kyllä, Kallio sanoo.

Merkittävänä parannuksena hän mainitsee myös uuden, aiempaa isomman leivinuunin rakentamisen.

– Nykyinen leivinuuni on auttamatta liian pieni. Saamme saman katon alle myös varastotilat, kun tällä hetkellä varastorakennus on erillään. Se helpottaa käytännön toimintaa paljon.

Rakennus, jossa Kontion leivintuvan toiminnot tällä hetkellä pyörivät, jää jatkossa Helena Kallion kotikäyttöön. Uudisrakennus nousee samaan pihapiiriin.

Torppa on jo pystyssä

Elementeistä rakennettava uudisrakennus on jo noussut Kontion leivintuvan pihapiiriin.

– Runko on rakennettu ja katto on jo paikoillaan. Tarkoitus on saada rakennus ulkopuolelta valmiiksi loppuvuoden aikana.

Ensi vuonna jatketaan sisätilojen rakentamista.

– Käyttöön se saadaan jossain vaiheessa ensi vuonna, tarkemmasta aikataulusta en vielä osaa sanoa, Kallio kertoo.

Avustusta 21 000 euroa

Etelä-Karjalan Kärki-Leader rahoittaa uudisrakennuksen rakennuskustannuksia 21 000 eurolla. Investointituet kattavat 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kaikkiaan kuusi kaakkoissuomalaista yritystä sai heinä–syyskuussa maaseudun yritysrahoitusta. Yritysten investointeja rahoitettiin lähes 150 000 eurolla. Kaakkois-Suomen ELY ja Leader-ryhmät myönsivät yhteensä 11 kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta runsaat puoli miljoonaa euroa.

Yritysten investointeja ja kehittämistä tuetaan, jotta kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.