Eksoten rikkoi työsopimusta ja muutti yksipuolisella päätöksellä hoitajien ruokatauon palkattomaksi – Hovioikeus määräsi maksamaan korvauksia

Itä-Suomen hovioikeus on tuominnut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) maksamaan korvauksia neljälle sairaanhoitajalle työsopimuksen rikkomisesta seuranneesta taloudellisesta vahingosta.

Hovioikeus katsoi Eksoten menetelleen hoitajien työsuhteiden vastaisesti muuttamalla näiden työsopimusta siten, että aiemmin työaikaan kuulunut puolen tunnin ruokatauko muuttui työaikaan kuulumattomaksi. Hovioikeus käsitteli asiaa hoitajien valitettua käräjäoikeuden tuomiosta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli viime vuoden lokakuussa antamassaan tuomiossaan katsonut Eksoten menetelleen työsopimuksen vastaisesti päättäessään yksipuolisesti muuttaa sovittua työaikajärjestelmää. Käräjäoikeus ei kuitenkaan määrännyt Eksotea maksamaan korvauksia työntekijöille, sillä se katsoi, ettei tilanteesta aiheutunut hoitajille taloudellista vahinkoa.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen. Se toteaa tuomiossaan, että Eksote on tahallaan tai ainakin huolimattomuudesta rikkonut työsuhteesta johtuvia velvollisuuksia ja sen on korvattava hoitajille menettelyllään aiheuttamansa vahinko. Hovioikeus katsoi, että oikeus palkalliseen ruokataukoon on sellainen etuus, jonka menettämisestä on aiheutunut hoitajille taloudellista vahinkoa.

Eksoten maksettavaksi määrätyt korvaukset ovat korkoineen noin 8 000–11 000 euroa. Lisäksi Eksoten maksettavaksi tulee hoitajien oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden ja hovioikeuden käsittelyiden osalta.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.