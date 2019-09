Lappeenrannassa kuvataan temppua Ennätystehtaaseen — Marian aukiolla voi seurata, pääseekö joku yrittäjistä kulkemaan kellotapulista Osuuspankin katolle slacklinea eli tasapainoliinaa pitkin

Lappeenrannan Marian aukiolla ja Kirkkopuistossa voi seurata tänään ja huomenna huikeaa ennätysyritystä. Joukko nuoria miehiä yrittää kulkea slacklinea eli tasapainoliinaa pitkin Lappeen Marian kirkon kellotapulista Osuuspankin katolle. Yläilmoissa kuljettavaa matkaa kertyy 172 metriä.

Miehet yrittävät rikkoa slacklinella kävelemisen matkaennätystä. Heidän huimapäinen ennätysyrityksensä esitetään ensi vuonna televisiossa Fox-kanavan Ennätystehdas-ohjelmassa.

— Tänään yritämme siihen asti, kunnes alkaa pimentyä, eli varmaan johonkin seitsemään illalla. Aamulla olemme täällä taas joskus kymmenen maissa, kertoo ruokolahtelainen Kalle Leskelä.

Leskelällä on nimissään slacklinen Suomen ennätys, joka on 100 metriä. Jos hän onnistuisi kulkemaan liinan päästä päähän kellotapulista Osuuspankin katolle, tuo ennätys menisi kirkkaasti rikki.

— Aamulla oli jo hyvä yritys, kun tipuin vain kaksi kertaa, Leskelä kertoo.

Leskelän lisäksi ennätystä yrittää neljä muuta nuorta miestä.

Kai Skyttä Hiski Hämäläinen kuvaa yrityksiä Lappeen Marian kirkon kellotapulista. Yritykset nähdään Ennätystehdas-ohjelmassa Fox-kanavalla ensi keväänä.

Kuvaajan breakdance-oppilaat yrittävät tuulimylly-ennätystä Helsingissä

Elokuvaohjaaja Hiski Hämäläinen päivystää kellotapulissa. Lappeenrantalainen alan yrittäjä on saanut keikan Aito Medialta, joka tuottaa Ennätystehtaan Foxille.

Hämäläinen oli paikalla jo perjantai-iltana, kun tasapainoilija-porukka viritteli liinan paikalleen ja otti ensimmäiset yritykset sitä pitkin.

— Ensimmäiset yritykset otettiin lauantaiaamuna sumun keskellä, Hämäläinen kertoo.

Hämäläisen pitää olla valmiina kameran takana joka kerta, kun joku yrittäjistä lähtee liikkeelle. Jos putoamisia alkaa tulla, Hämäläinen voi ottaa rennosti ja käydä vaikka maankamaralla.

— Jokaisena ennätysyrityspäivänä tulee minulle kahdeksan tunnin normityöpäivä, mies virnistää.

Hämäläinen tunnetaan myös breakdance-opettajana. Hän on Ennätystehtaassa mukana myös siinä roolissa.

— Joukko oppilaitani yrittää parhaillaan tehdä pisimmän tuulimyllyn Helsingissä. Olisin siellä, jos en olisi täällä kuvaamassa, Hämäläinen kertoo.

Tuulimylly on pyörivä liike lattialla tai maassa.

Kai Skyttä Joonas Karjalainen on yksi huimapäistä, joka yrittää rikkoa slacklinella kulkemisen Suomen ennätystä.

Ennätystehdas alkaa pyöriä keväällä juontajanaan Janni Hussi

Ennätystehtaassa yritetään rikkoa Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja maailmanennätyksiä mitä erilaisimmissa lajeissa ja tempuissa.

Ohjelma palaa televisioon kuuden vuoden tauon jälkeen. Sitä esitettiin MTV3:lla vuosina 2006—2013, jolloin juontajana olivat näyttelijä Eppu Salminen ja urheilutoimittaja Antero Mertaranta.

Uudet jaksot alkavat pyöriä Foxilla ensi keväänä, ja nyt juontajana on fitnessmalli ja mediapersoona Janni Hussi. Jokaisessa ohjelman jaksossa esitellään 6—7 ennätystä.

Ennätystehdas innostaa suomalaisia.

— Meille on tullut runsaasti erilaisia hakemuksia eri puolilta Suomea, kertoo tuotantopäällikkö Reetta Ylijärvi Aito Mediasta.

Etelä-Karjalassa kuvataan toinenkin ennätysyritys, mutta sen suhteen Ylijärvi on vielä hyvin salaperäinen.

— Se ennätysyritys kuvataan Imatralla sitten, kun on lunta ja jäätä, Ylijärvi paljastaa.

Aito Media on kulkenut pitkin syksyä eri puolilla Suomea kuvauskeikoilla.

— Ohjelman ulkopuolelle on karsittu lähinnä samantyyppiset hakijat. Samanlaisista ennätysyrityksistä ohjelmaan on valittu ne, joilla on ollut parhaat hakemukset, Ylijärvi kertoo.

Yläilmoissa kävelijöitä ei ollut ohjelmaan tyrkyllä muita kuin Lappeenrannan porukka.