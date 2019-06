Musta farmari ajoi varpaan yli Rautjärvellä — Kuljettaja on tiedossa ja asia selviämään päin

Mustalla farmarimallisella autolla ajettiin nuoren miehen varpaan yli Rautjärven kirjaston pihalla hieman puolenyön jälkeen lauantain 8. kesäkuuta puolella.

Uhri loukkaantui tilanteessa, mutta pääsi kyllä nopeasti sairaalahoitoon.

Uhri tunsi auton kuljettajan ja he ovat asiaa keskenään selvitelleet.

— Vammantuottamus on asianomistajarikos ja jos hänellä ei ole vaatimuksia, poliisi ei sitä sen enempää tutki. Asiasta on kirjattu myös liikenneturvallisuuden vaarantaminen, mutta nopeus on ilmeisesti ollut hiljainen ja voi olla kyse myös liikennerikkomuksesta. Ne ovat sakkoasioita, kertoo tapausta tutkiva rikosylikonstaapeli Oili Saarelainen.

Tuulilasiin pudotettiin

sillalta kivi Imatralla

Imatralla Kuutostiellä moottoritien ylittävältä sillalta pudotettiin kivi alta kulkeneen auton tuulilasiin kuuden aikaan sunnnuntai-iltana.

Tuulilasi meni apukuljettajan puolelta rikki. Kuljettaja onnistui pysäyttämään auton hallitusti. Nopeutta oli sallitut 100 kilometriä tunnissa.

— Ihan pieni kivi se ei ole ollut, mutta autoon se ei päätynyt. Tässä oli ainekset todella pahaan onnettomuuteen, toivottavasti tekijä tajuaa mahdolliset seuraukset.

Lappeenrannan Orioninkadulla ja Ilmarisenkadulla pysäköityinä olleita henkilöautoja on vahingoitettu loppuviikon 7.-9.6. välisenä aikana. Toisesta henkilöautosta oli vedetty lasin tiiviste rikki ja toista oli kivitetty ja naarmutettu.

Parikkalan Särkisalmessa Lohikontin rannassa pysäköitynä ollutta henkilöautoa on vahingoitettu 8.-9.6. välisenä aikana rikkomalla tuulilasi. Lisäksi auton kattoa ja konepeltiä on vaurioitettu.

Varkaita liikkeellä

Lappeenrannassa

Lappeenrannan Skinnarilassa Orioninkadulla pysäköitynä olleeseen siniseen Ford Fiesta -malliseen henkilöautoon on yritetty murtautua 9.-10.6. välisenä aikana.

Lentokentäntie 61:n liikekiinteistön pihalta on varastettu ruostumattomia putkenkäyriä ja kauluslaippoja 7.-8.6. välisenä aikana.

Lappeenrannan Seponkadulta on varastettu Jullikka-merkkinen perävaunu ja sen kyydissä ollut omaisuus 1.-8.6. välisenä aikana. Perävaunu löytyi tiistaina Toittilantieltä paperitehtaan vastaapäätä olevalta metsäautotieltä, mutta kyydissä olleet kaksi ruohonleikkuria, siimaleikkuri, pienkuormaajan tasauslevy ja ajorampit jäivät kateisiin.

Lappeenrannan urheilutalon työmaalta Pohjolankadulta varastettiin 29.-30.5 välisenä aikana työkaluja ja turvavarusteita. Kateissa ovat ruuviväännin, porakone, kulmahiomakone, kaasutohoja, lehtipuhallin, käsityökaluja ja putoamisvaljassettejä.

Poliisi pyytää kaikista edellä mainituista tapauksista silminnäkijähavaintoja ja vihjeitä sähköpostiin rikostorjunta.etela-karjala(at)poliisi.fi

Tekstiä muutettu tiedoilla varpaan yliajajan henkilöllisyyden selviämisestä ja kiven pudottamisesta matkustajan puolelle tuulilasia klo 16.25.