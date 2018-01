Asuntovelkaisen ikkunasta näkyy aiempaa tummempia pilviä — menot voivat moninkertaistua Lainanhoitomenojen moninkertaistuminen tarkoittaisi, että kuukaudessa pitää löytää satoja ja vuodessa tuhansia euroja lisää rahaa pankille tai taloyhtiölle. Marleena Liikkanen Vanhan asunnon omistajan voi yllättää korkojen nousu tai pankin kanssa sovitun lyhennysvapaan päättyminen.

Miltä kuulostaisivat viisinkertaiset asuntovelan lainanhoitomenot? Tällä kysymyksellä asunnonomistajia herättelee asuntosijoitusyhtiö Asuntosalkun toimitusjohtaja Jaakko Sinnemaa.

Hän arvelee, että osa asuntovelallisista on ummistanut silmänsä tai unohtanut laskea mahdollisen menojen kasvun vaikutuksen omalla kohdallaan. Siitä huolimatta, että merkit ovat ilmassa.

Monen velka on osin taloyhtiön lainaa

Sinnemaa perustelee menojen nousuodotuksiaan kahdella asialla. Toinen on vilkastunut asuntorakentaminen. Moni muuttaa upouuteen kotiin ja kuittaa osan asunnon hinnasta taloyhtiön lainalla, jonka osuus on kasvussa. Yhtiölainan kanssa eläminen alkaa pehmeästi parin vuoden lyhennysvapaalla.

— Lyhennysvapaita alkaa laueta enenevässä määrin tästä vuodesta alkaen. On kohtalainen joukko, joka ei ole laskenut, mitä tarkoittaa, kun lainaa ruvetaan lyhentämään.

Sinnemaa epäilee osan asianosaisista yllättyvän, kun rahoitusvastike moninkertaistaa kuukausimenot.

Sama epäilys on Etelä-Karjan osuuspankin pankinjohtajalla Paula Arminen-Peltosella. Hän pelkää monen suhtautuvan taloyhtiölainaan vähätellen.

— Riskinäkökulmasta se on ihan samanlainen laina kuin suora henkilökohtainen laina.

Pankki huomioi yhtiölainan asiakkaan maksukykyä arvioidessaan.





Marleena Liikkanen Uuden asunnon ostajalle taloyhtiön lainan lyhennysvapaat vuodet voivat luoda väärän mielikuvan menoista.

Korkojen nousu on edessä

Toinen asuntovelallisen kannalta oleellinen uhka on korkojen nousu. Miinuksella olevien korkojen nousu tarkoittaisi kuluja, sillä asuntolainassa on harvoin kiinteää korkoa.

Nuoret aikuiset ovat eläneet koko ikänsä vakaiden ja alhaisten korkojen aikaa, ja heilahtelut ovat vieras ilmiö.

Arminen-Peltonen muistaa omasta kokemuksestaan, miten laskeva korko aikanaan pienensi lainakuluja hämmästyttävästi. Yhtä lailla sama voi tapahtua toisinpäin.

— Korkomarkkinat muuttuvat ennemmin tai myöhemmin, Arminen-Peltonen sanoo.

Osuuspankki ja Nordea uskovat korkojen nousevan nollan yläpuolelle vasta ensi vuoden puolella, jos maailmantaloudessa ei tule yllätyksiä.

Pankit käyttävät laskelmissaan kuuden prosentin kokonaiskorkoa. Nordean Itä-Suomen alueen varajohtaja, lappeenrantalainen Jaana Pulkkinen kertoo, että se nostattaa asiakkaissa vastaväitteitä, sillä sellainen korko kuulostaa kaukaiselta.

— Paljon joudutaan käymään keskustelua siitä, että historia ei ole tae tulevasta. Korkotaso on niin pitkään ollut niin hirveän alhainen, ettei moni haluaisi näitä korkokeskusteluja käydä.

Moni ei haluaisi näitä korkokeskusteluja käydä. - Jaana Pulkkinen

Luoton myöntäminen voi tiukentua pankissa

On tapauskohtaista, paljonko kenenkin lainanhoitomenot muuttuvat. Jos lyhennykset lankeavat maksattavaksi samaan aikaan kun korot nousevat, yhteisvaikutus voi olla todella iso.

Tärkeintä on laskea oma tilanteensa ja miettiä, onko varautunut riittävästi. Keskimäärin suomalaiset kuluttavat enemmän kuin tienaavat. Silloin pankin tai taloyhtiön vaatimusten nousu pakottaa karsimaan muuta rahanmenoa tai lisäämään tuloja.

Pankit tarjoavat ratkaisuksi korkosuojaustuotteita, joista asiakkaat ovat myös innostuneet. Suojaus toimii vakuutuksen tapaan. Se rajoittaa koronnousun riskiä ja rauhoittaa asiakkaan taloustilannetta, mutta maksaa. Lisäksi pankit kannustavat säästämään vararahastoa.

Jaana Pulkkinen sanoo, että asuntolaina-asiakkaan asemaa voi hankaloittaa myös mahdollinen pankkisääntelyn kiristyminen. Luotonmyönnön tiukentuessa kasvukeskukseen muuttava voisi törmätä tilanteeseen, jossa pankki ei voi myöntää tarvittavaa lainasummaa.

Marleena Liikkanen Kasvukeskuksen ulkopuolelta muuttavan ja omaa asuntoa havittelevan on hyvä seurata pankkien lainanantoa koskevaa säätelyä. Lainansaanti todennäköisesti tiukkenee.

Näin menot voivat kasvaa

Esimerkki 1

Asukas ostaa asunnon uudesta talosta. Kauppahinta on velattomaan hintaan verrattuna alhainen, sillä valtaosa summasta on leivottu taloyhtiön yhtiölainaksi. Asunnon omistaja maksaa aluksi vastikkeessaan vain yhtiölainan koron, ja kokonaiskulut ovat noin prosentin. Parin lyhennysvapaan vuoden päästä koron lisäksi alkaa juosta neljän prosentin lyhennys. Silloin menot kasvavat viiteen prosenttiin, ja maksettava kuukausierä viisinkertaistuu.



Esimerkki 2

Asukas maksaa lainanhoitomenoja 200 euroa kuussa. Korko on nollassa ja marginaali yhden prosentin. Jos korko nousee vuosikymmenen takaiseen viiteen prosenttiin, kuukausierä kuusinkertaistuisi. Se tarkoittaisi 200 euron sijaan 1 200 euroa kuussa. Jos lainanhoitoerä on alun perin 500 euroa, koron nousu voisi nostaa sen 3 000 euroon kuukaudessa.