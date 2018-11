Ravintola Saimaan helmessä on tiivis tunnelma. Isänpäivälounaalle tulleet ihmiset jonottavat kahta puolta seisovan pöydän linjastoa lautasineen. Omistaja-yrittäjä Maria Ylä-Outinen kuivaa tiskistä tulleita tarjottimia.

140-paikkainen ravintola on melkein täynnä sunnuntaina iltapäivällä.

Saimaan helmen isänpäivälounaalla on tarjolla juhlaruokia kuten häränsisäfilepihvejä, paneroituja broilerinleikkeitä ja punajuuri-vuohenjuustolasagnea.

— Miehet perinteisesti pitävät liharuuista, mutta meillä on myös paljon kasvisruokailijoita, Ylä-Outinen sanoo.

Jälkiruuaksi on täytekakkua, niin kuin melkein kaikissa isänpäivälounasta tarjonneissa ravintoloissa.

Minna Mänttäri Saiman helmen omistaja Maria Ylä-Outinen kassalla.

Ruokaa esikäsitellään melkein valmiiksi

Ruokahävikkiä ravintoloissa vähennetään esimerkiksi niin ettei kaikki ruoka ole kerralla esillä. Pois heitetyn ruuan minimointi säästää ravintolanpitäjän rahaa.

— Mikä ei ole ollut esillä, sitä voidaan hyödyntää, savitaipalelaisen ravintola Sahramin keittiövastaava Susanna Suutari toteaa.

Ruokaa myös esikäsitellään, mutta ei ihan valmiiksi asti.

— Meillä on esimerkiksi kypsää, maustettua lihaa, joka on paistettu ja sen jälkeen heti jäähdytetty. Sitä voimme hyödyntää huomenna johonkin toiseen ruokaan tai laittaa pakkaseen, jos emme tarvitse sitä tänään, Saimaan helmen Ylä-Outinen kertoo.

Lappeenrannan kasinolla esimerkiksi yli jääneitä salaatteja tarjotaan seuraavan päivän lounaalla.

— Meillä kausittain hävikinmittausviikkoja. Kiinnitämme huomiota siihen, miten paljon hävikkiä tulee, Lappeenrannan kasinon vuoropäällikkö Maija Konttinen kertoo.

Minna Mänttäri, Minna Mänttäri Saimaan helmessä oli jälkiruuaksi tällaista täytekakkua.

Asiakkaat syövät lautaset tyhjäksi

Buffet-lounaaseen siirtyminen ei yllättäen välttämättä lisääkään ruokahävikkiä, pikemminkin päinvastoin. Ylämaalla sijaitsevassa ravintola Korupirtissä asiakkaat ovat itse annostelleet ruuan lautasille viime vuoden toukokuusta lähtien.

— Epäilimme, että tulisi hävikkiä. Mutta ihmiset syövät lautaset tyhjäksi, se on ollut positiivinen yllätys, Korupirtin omistaja Päivi Kosonen sanoo.

Kun itse ottaa, tietää, miten paljon jaksaa syödä. — Maria Ylä-Outinen

Sama on huomattu myös Saimaan helmessä.

— Ehkä enemmän tuli hävikkiä silloin, kun joku toinen laittoi annoksen. Kun itse ottaa, tietää, miten paljon jaksaa syödä, Ylä-Outinen sanoo.

Minna Mänttäri Cup-kahvilan omistaja Päivi Tolonen kohentaa servettejä. Kourulalaiskahvilassa oli sunnuntaina tarjolla isänpäivälounasta.

Tähteeksi jäänyt myydään ResQ-sovelluksen kautta

Kourulan Cup-kahvilassakin on tarjolla isänpäivälounasta, mutta tunnelma on rauhallinen. Pöydän ääressä istuu lounaan syöjiä. Linjaston päässä on täytekakku. Baaritiskin ääressä istuu muutamia ihmisiä. Kaiuttimista kuuluu Miljoonasateen Marraskuu.

Arkipäivinä Cup-kahvilan lounaalta yli jääneet ruuat laitetaan tarjolle ResQ-sovellukseen. Se on vähentänyt hävikkiä.

— Se on tehty helpoksi. Me laitamme nettiin, mitä on jäänyt ja pakkaamme ruuan. Asiakkaat hakevat ruuat, eikä heiltä tarvitse ottaa maksuja, koska ne tulevat ResQ:n kautta, omistaja Päivi Tolonen kertoo.