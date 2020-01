Miksi kahta Lappeenrannan Valtakadun kerrostaloa myydään netissä?

Verkkosivustolla huutokaupat.com on myynnissä kaksi Lappeenrannan Valtakadulla sijaitsevaa kerrostaloa. Miksi sijoitusyhtiö ja kiinteistöjä hallinnoiva Suomen Kruunu myy Valtakatu 14:ää ja 16:ta, Tarmo Urpilainen?

— Ne talot ovat peruskorjausiässä. Etsitään sellaista ostajatahoa, joka niihin lähtee peruskorjauksen toteuttamaan. Meillä ei tällä hetkellä resurssia siihen ole.

Ovatko talot vuokrataloja, ovatko asunnot vuokrattuja?

— Kyllä ne ovat vuokrattuja. Ne ovat olleet vuokralla iän päivät. Ne ovat olleet aikaisemmin Puolustusvoimilla.

Milloin kerrostalot siirtyivät Suomen Kruunun omistukseen?

— Ne ovat syksyllä siirtyneet meille.

Onko Suomen Kruunulla Lappeenrannassa muita kiinteistöjä?

— Kyllä. Meillä ovat siitä Valtakadulta myös talot 10 ja 12. Niihin on aikoinaan silloinen omistaja Kruunuasunnot peruskorjannut. Niille taloille ei ole tarkoitus tehdä mitään. Ne ovat vuokrauskäytössä.

Minkälaista kiinnostusta Valtakadun talot ovat herättäneet?

— Kyllä minulla on puhelin soinut. On ollut aika kovaakin kiinnostusta. Siinä olisi yhtiölle, joka lähtisi niitä perusparantamaan, hyvä kohde, kun on kaksi samanlaista taloa vierekkäin. Kun yhden työmaan aloittaa, pystyy kaksi kohdetta tekemään samalla, saa skaalaetua korjaamiseen.

Huutokauppa loppuu tammikuun lopussa. Miltä näyttää, menevätkö talot kaupaksi?

— Katsotaan. Meidän hallitus tekee päätökset saatujen tarjousten perusteella.