Uukuniemellä petti vanha lasikuituinen öljysäiliö — Oli tarkastettu ja täytti määräykset

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Jani Kanerva arvioi Uukuniemellä lauantaina havaittua isoa öljyvahinkoa paikan päällä sunnuntaina.

Taloyhtiön lasikuituinen öljysäiliö oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä pettänyt ja maaperään oli ehtinyt valua noin 4000 litraa lämmitysöljyä. Säiliöön oli tiistaina tankattu vähän alle 5000 litraa öljyä ja kun vaurio lauantaina huomattiin, oli öljyä jäljellä enää noin 700 litraa.

— Siellä on tehty massanvaihtoa eli öljyistä maata on kaivettu rakennuksen vierestä pois niin paljon kuin mahdollista ja tilalle on ajettu puhdasta maata. Näin siksi, että pinta on taas tasainen ja puhdas maa toimii suodattimena mahdollisten vesisateiden varalta estäen maahan mahdollisesti jääneen öljyn huuhtoutumista pitemmälle.

Vielä on epäselvää onko maahan jäänyt öljyä ja jos niin minkä verran ja mihin.

— Menetelmiä tarkennetaan, mutta alkuviikosta pyritään saamaan tähän selkoa. Tuskin kaivamalla vaan näytteitä poraamalla. Tulosten perusteella voidaan arvioida jatkotoimia.

Haveri sattui pohjavesialueella, mutta sitä ei käytetä tällä hetkellä aktiiviseen vedenhankintaan. Muutama talouskaivo lähistöllä on, mutta ne ovat kesäasukkaiden käytössä ja vakituisille asukkaille vesi tulee putkea pitkin muualta.

Öljyvahingosta on mennyt ilmoitus myös poliisille. Kanerva ei lähde osoittelemaan ketään syyllistä.

— Minulla ei ole tiedossa rikosta. Maanalainen lasikuituinen säiliö on päässyt halkeamaan. Säiliö on käytettävissä olevien tietojen mukaan ollut asianmukaisesti tarkastettu ja täyttänyt määräykset. Teknisesti se on ollut sellainen kuin 1960- ja 1970-luvulla maahan laitettiin. Harmillinen yksittäistapaus.

Kustannuksia Kanerva ei arvioi. Hän korostaa, että asian käsittely on monessakin mielessä kesken.

Lähtökohtaisesti vahingoista on vastuussa aiheuttaja eli tässä tapauksessa säiliön ja kiinteistön omistava taloyhtiö. Myös tankkauspaineella voi olla tekemistä säiliön halkeamisen kanssa.