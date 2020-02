Lauantai oli ulkoilijan unelmapäivä Saimaalla ja monille talven ainoita luistelukertoja – "Ihanaa, että tuli vielä tällainen sää"

Aurinkoinen pakkasilma oli houkutellut lauantaina Saimaan jäälle useita liikkujia.

Kuluneella viikolla vahvistunut jääpeite oli saanut perjantaina päälleen ohuen lumikerroksen. Olosuhteet olivat mainiot monenlaiseen ulkoiluun, sillä keskipäivän aikaan jäällä kulki niin kävelijöitä, pyöräilijöitä kuin hiihtäjiäkin.

Lauantai tarkoitti useille myös talven harvoja luistelukertoja.

Mika Strandén Auli Auronen nautti auringosta.

Monien matka suuntautui Lappeenrannan keskustasta Karhusaaren laavua kohti. Sinne matkalla oli myös Auli Auronen retkiluistimet jaloissaan ja sauvat käsissään.

Lauantai oli Auroselle vasta talven kolmas kerta luistimilla. Hän kertoi talviliikunnan jääneen muutenkin vähäiselle kelien vuoksi.

– Ihanaa, että talvilomaviikolle tuli vielä tällainen sää, Auronen iloitsi.

Eevi Anttonen ja Sohvi Joona olivat jo käyneet Karhusaaressa, missä he paistoivat makkarat laavulla.

– Olemme luistelleet muutaman kerran tänä talvena. Tänään luistaa hyvin, tytöt kehuivat jäätä.

Mika Strandén Karhusaaren laavu oli monien ulkoilijoiden määränpää.

Jari, Eija ja Ida Johansson olivat tulossa Honkasaaresta kohti Lappeenrannan satamaa. Heille luistelukerta oli talven toinen. Mukana juoksi kiinanharjakoira Tauno.

– Uskallamme luistella, kun kuljemme toisten jälkiä pitkin, Eija Johansson sanoi. Kaulassa roikkuivat varmuuden vuoksi naskalit.

Jari Johanssonilla oli käsissään sauvat, joilla voi kokeilla jään paksuutta tarvittaessa.

– Kun teimme reiän jäähän Honkasaaressa, paksuutta oli 10–15 senttimetriä, Jari Johansson kertoi.

Johanssonien toiveissa oli, että he löytäisivät satamasta lämmintä juotavaa.

Mika Strandén Jari, Eija ja Ida Johansson tulivat vauhdilla kohti Lappeenrannan satamaa.

Jään paksuuden kannalta kulunut talvi on ollut huono.

Suomen ympäristökeskus on mitannut jään paksuutta Lauritsalassa. Perjantain mittauksen mukaan paksuutta oli seitsemän senttimetriä, mikä on lähes 40 senttiä keskiarvoa vähemmän. Ympäristökeskuksella on Lauritsalasta havaintoja yli sadan vuoden ajalta.

Hyvät liikuntakelit jäällä saattavat loppua lyhyeen, sillä tuleville päiville on ennusteiden mukaan luvassa suojasäätä sekä lumi- ja räntäsadetta.