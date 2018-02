Poliisi epäilee Imatran kultasepänliikkeen varkauden olevan osa laajempaa ammattirikosten sarjaa — Epäiltyjä ei ole tavoitettu, mutta poliisi uskoo selvittäneensä heidän henkilöllisyytensä Anu Pakarinen Koskenpartaalla sijaitsevassa kello- ja kultasepänliike Sunisessa vieraili eilen varkaita.

Kello- ja kultasepänliike H J Sunisen varkauteen liittyvä tutkinta etenee, mutta epäiltyjä ei ole tavoitettu. Koskenpartaalla sijaitsevasta kultasepänliikkeestä anastettiin koruja eilen kello 13.40-14.00 välisenä aikana.

Yhtenä tutkintalinjana on, että tapaus liittyy ulkomaiseen rikosporukkaan, johon kuuluu kahden epäillyn lisäksi useampi henkilö. Kaikki henkilöt edustavat samaa kansallisuutta. Rikoskomisario Ari Järveläinen epäilee tapausta rajat ylittäväksi, kansainväliseksi ammattirikollisuudeksi.

— Saman tyyppisiä rikoksia on esiintynyt viimeisen kuukauden aikana ympäri Suomea, niin täällä Kaakon kulmalla kuin pohjoisempanakin. Rikoksen kohteeksi ovat joutuneet monet erityyppiset liikkeet.

Poliisi selvittelee parhaillaan mitkä rikoksista saattavat liittyä Imatran tapaukseen.

Poliisin alustavien tietojen mukaan Imatran korusaaliin hinta kipuaa yli viiden tuhannen euron, jolloin rikosnimikkeenä käytetään törkeää varkautta.

Henkilöt tunnistettu

Valvontakameran kuvien perusteella poliisilla saattaa olla jo tiedossa epäiltyjen henkilöllisyys.

— Emme voi vahvistaa varmuudella, mutta on syytä epäillä että kyseessä ovat tietyt henkilöt.

Järveläisen mukaan epäillyt eivät asu Suomessa. Järveläinen uskoo heidän tulleen Suomeen etelän suunnasta.

Tuskin enää Etelä-Karjalassa



Tutkinta etenee yhteistyössä eri poliisilaitosten kanssa. Keskeinen tavoite on saada epäillyt kiinni jostain päin Suomea. Järveläisen mukaan on epätodennäköistä, että he ovat enää Etelä-Karjalassa, mutta mahdollista että heidät tavoitetaan vielä maasta.

— Uskon epäiltyjen kuvien julkaisun edesauttavan kiinniottamista, jos saamme reaaliaikaisia havaintoja.

Järveläinen on ollut yhteydessä myös keskusrikospoliisiin, joka tekee puolestaan yhteistyötä rajavartioston kanssa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan yleisjohtaja, majuri Juha Klemetti kertoo rajan rikostoimintayksikön työskentelevän tällaisissa tapauksissa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

— Valvontakameran kuvan avulla voidaan tehostaa tarkastuksia rajalla.

Vihjeitä kaivataan

Yleisöltä on tullut jonkun verran vihjeitä parivaljakon liikkeistä Imatralla. Poliisi kaipaa yhä yleisön havaintoja kuvissa olevista henkilöistä tai heidän käyttämästään ajoneuvosta.

Tapahtumista tietäviä pyydetään ilmoittamaan vihjeet numeroon 050 447 9574 tai sähköpostilla vihjeet.kaakkois-suomi(at)poliisi.fi.