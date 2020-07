Nuijamaalle on keväällä valmistunut 9-väyläinen frisbeegolfrata.

Nuijamaan 9-väyläinen rata on aivan kirkonkylässä, valaistun hiihtoladun, tennis- ja kiekkokentän maisemissa.

Etelä-Saimaa kertoi heinäkuun alussa maakunnan frisbeegolfradoista. Uusimmasta päästä ratoja jäi jutussa mainitsematta Nuijamaalle keväällä valmistunut frisbeegolfrata.

Kyläyhdistyksen eli Nuijamaa-seuran puheenjohtaja Kai Karhukorpi kertoo, että rataa ei ole vielä ilmoitettu netin karttatiedostoon, koska vielä sieltä puuttuvat opasteet ja kyltitykset.

– Rata on valmis ja pelikunnossa, ja paljon siellä on pelaajia käynyt. Melkein joka ilta on joku heittelemässä.

Paikat saataneen viimeisteltyä kesän kuluessa.

– Pelaajat ovat kehuneet rataa. Siinä on sopivasti vaativuutta kokeneemmallekin, ja korkeuseroja löytyy hyvin.

Päivi Virta-Salo Nuijamaalle valmistui frisbeegolfrata keväällä.

Pohjia radalle rakennettiin kyläyhdistyksen talkoilla viime vuodesta asti. Samalla tehtiin tulipaikka ja laavu ensimmäisen ja viimeisen väylän välille, sekä liukumäki. Kaikki ovat vapaassa käytössä, kunhan ei roskata.

Suunnitelmia on lisääkin. Kakkos-kolmosväylän väliin on tarkoitus tehdä portaikko. Myös kuntoportaikko, ulkokuntoilupaikka ja rantalentopallokenttä ovat suunnitteluasteella.

– Ajatuksena on, että Nuijamaallakin olisi matalan kynnyksen liikuntapaikkoja helposti saavutettavissa.

Talkoolaisia on Karhukorven mukaan saatu liikkeelle vaihtelevasti. Keväällä heitä ilmaantui kerralla parikymmentäkin, mutta kesä on hiljentänyt radan ja muiden hankkeiden tekemistä muutenkin.

Talkoot jatkunevat elokuussa. Aikaisemmin Nuijamaa-seura on muun muassa kunnostanut talkoilla uimarannan, ja on pyörittänyt museota.