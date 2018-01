Jussi Niinistö: Hallitus antaa tiedustelulaista esityksensä tammikuun lopulla — Turvallisuusympäristön muutokset edellyttäisivät kiireellistä lainvalmistelua Puolustusministeri Jussi Niinistö muistuttaa turvallisuusuhista ja sanoo, että ne kansanedustajat, jotka jarruttavat lakeja, ottavat vastuun. Puolustusministeriö haluaa pikaisesti lisää henkilöstöresursseja maavoimiin. Mari Koukkula Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoo, että kun kerran tiedustelulakien tarve on tunnustettu, ei ole mitään syytä, miksi lakeja ei tulisi valmistella kiireellisessä säätämisjärjestyksessä.



Hallitus antaa esityksensä tiedustelulakipaketista näillä näkymin tammikuun lopussa.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan lait ovat eduskunnan lähetekeskustelussa helmikuun alussa.

— Tämä on tavoiteaikataulu, ellei sitten jotain erityisiä mutkia ilmaannu, sanoi Niinistö maanantaina Mikkelissä.

Niinistö on myös valmis kiirehtimään lakien valmistelua. Hän pitää välttämättömänä, että uudet siviili- ja sotilastiedustelulait päätetään jo nykyisen eduskunnan aikana.



— Asia on eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsissä. Kuitenkin ne, jotka ovat eduskunnassa puhuneet laista, ovat nähneet ne tarpeellisiksi. En näe syytä, miksi lakeja ei voisi valmistella kiireellisinä.

Niinistön mukaan turvallisuusympäristön muuttuminen perustelee tiedustelulainsäädännön aikaan saamista.



Hänen mukaansa lakien tarve on ollut tiedossa, mutta nyt teknologian muuttuminen ja digitaalinen toimintaympäristö edellyttävät uutta lainsäädäntöä.

— Kyse on puolustusvoimien toimintakyvystä mahdollisten turvallisuusuhkien ennakkovaroituksen antamisessa maan päättäjille. Tämä varautuminen on vaikeutunut koko ajan. Aika on meitä vastaan.



Niinistö sanoo odottavansa lakien käsittelystä asiallista. Hänen mukaansa ne päättäjät ottavat vastuun, jotka jarruttavat lakeja.

— Lakien käsittelystä ei saisi nousta hallituksen ja opposition välisiä raja-aitoja.

Mikkelissä Maavoimien esikunnassa maanantaina vieraillut Niinistö sanoo, että maavoimat on hyvässä toimintakunnossa.

Haasteita on kuitenkin sekä tulevissa materiaalihankinnoissa että juuri tällä hetkellä henkilöstön jaksamisessa.



— Puolustusvoimauudistuksessa vuonna 2012 henkilöstömäärät asetettiin minimiin. Nyt turvallisuusympäristö on muuttunut ja puolustusvoimille on tullut lisää muun muassa valmiustehtäviä.

— Kun olen kiertänyt joukko-osastoissa, henkilöstön jaksaminen on käynyt ilmi.

Niinistön mukaan akuutti henkilöstövaje edellyttäisi sadan vakanssin perustamista. Kustannukset olisivat viiden miljoonan euron tasolla.



Tulevista materiaalihankinnoista on keskusteltava seuraavan hallitusohjelman yhteydessä.

— Maavoimille tulee lisää rahoitusta materiaalihankintoihin. Maavoimien suorituskyky on turvattu 2020-luvun puoliväliin, mutta haasteet ovat 2030-luvun puolella, jolloin materiaalia vanhenee.

Henkilöstölisäystä vaatii Niinistön mukaan myös suunnitelma siitä, että vapaaehtoinen maanpuolustustyö siirtyy puolustusvoimien vastuulle.



Hänen mukaansa tämä tietäisi 40 uuden tehtävän saamista henkilöstöresursseihin. Kustannusvaikutus olisi 5,1 miljoonaa euroa.

Niinistö ei vielä maanantaina Mikkelissä ryhtynyt arvioimaan sitä, mitä alueellista merkitystä vapaaehtoisen maanpuolustuksen siirtymisestä puolustusvoimille olisi.

— Alueellista vaikutusta ei vielä voi ennakoida. Selvää kuitenkin on, että paikallispuolustus tehostuu samoin kuin virka-avun antaminen eri tehtäviin.