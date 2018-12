Uusi tapahtumatuotannon asiantuntija valmiiksi kaupungin palkkalistoilla — tehtävään valittiin käyttöteknikko Teemu Myyryläinen

Asiantuntijaksi Lappeenrannan kaupungin matkailu- ja tapahtumatiimiin on valittu Teemu Myyryläinen. Myyryläinen on jo nykyisin kaupungin palveluksessa käyttöteknikkona, minkä lisäksi hän on Nuijamies-yhdistyksen puheenjohtaja.

Juuri Myyryläisen monipuolinen kokemus sekä kaupungin omista että järjestöjen tapahtumatuotannosta vakuutti valitsijan, markkinointi- ja matkailupäällikkö Mirka Rahmanin. Hän katsoi, että Myyryläinen on paras 44:stä tehtävään hakeneesta.

— Teemu Myyryläisellä on tuntemusta onnistuneiden tapahtumien tuottamisesta, hän tuntee kaikki paikat, on pätevä tekniikassa ja asiakaspalvelussa. Hän on hoitanut tehtävänsä hyvin ja saanut paljon kiitosta yleisöltä, Rahman perustelee.

Uuden työnsä myötä Myyryläinen joutuu jättämään paikkansa Nuijamies-yhdistyksessä.