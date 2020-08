Lappeenrannan Valtakadulta löytyy erikoinen luontoilmiö. Ainakin kaksi sientä on puskenut tiensä asfaltin läpi ja hajottanut asfaltin tätä tehdessään.

Kuinka on mahdollista, että pienet sienet onnistuvat nousemaan pinnalle kovan katupäällysteen läpi?

Radion luontoilloista tuttu asiantuntija kertoo, miten tämä on mahdollista

Luontotutkija, toimittaja Seppo Vuokko näkee valokuvan sienistäkertoo sähköpostitse ilmiön johtuvan sienten sisällä olevasta korkeasta paineesta. Vaikka Vuokko ei tunnista kuvassa olevia sieniä, on ilmiö hänelle tuttu.

– Sienten kyky tunkeutua asfaltin läpi perustuu hydrauliikkaan. Sienen sisällä paine on noin 3 ilmakehää, Vuokko selittää.

Yhden ilmakehän paine vastaa tutuissa paineyksiköissä noin yhtä baaria. Sienten sisäinen kolmen baarin paine vastaa esimerkiksi täyteen pumpatun maastopyörän renkaan painetta.

– Asfalttia painaa ylhäältä päin ilmakehä yhden ilmakehän paineella. Paineiden erotus on siis kaksi ilmakehää. Sieni kohdistaa siis asfalttiin paineen 2 kilopondia (kiloa) jokaista neliösenttimetriä kohden. Lakin pinta-ala on pii kertaa säde toiseen, ja siitä saadaan asfalttiin kohdistuva voima vielä kertomalla se kahdella. Jos lakin halkaisija on 4 senttimetriä, voima on noin 25 kilopondia; jos halkaisija on 6 senttimetriä, voima on noin 36 kilopondia eli voima kasvaa nopeasti sienen koon suurentuessa, Vuokko avaa tapaukseen liittyvää matematiikkaa.

"Ei ihme, että asfaltti pettää"

– Kuvassa olevat sienet ovat varsin kookkaita. Tulkitsin kuvassa näkyvät ”roskat” lehmuksen kukinnoiksi, ja sillä perusteella arvioin sienten olevan yli kymmensenttisiä, jolloin ylöspäin puskeva voima on noin 160 kilopondia tai enemmän – ja kun niitä on kaksi, niin yhdessä ne nostavat asfalttia jo yli 300 kilopondin tasaisesti jatkuvalla paineelle. Ei ihme, että asfaltti pettää, varsinkin kun siinä näyttäisi olevan saumapaikka.

Loppuun Vuokko muistuttaa vielä luonnon kyvystä sopeutua ja muistuttaa, että monet ihmisen mekaaniset keksinnöt ovat olleet osa luonnon toimintaa jo pitkään.

– Luonto on siis keksinyt hydrauliset nosto- ja puristuslaitteet satoja miljoonia vuosia ennen ihmistä!