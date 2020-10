Ruokolahden kunnanjohtajan virka asetetaan uudelleen haettavaksi. Ruokolahden kunnanhallitus päätti käynnistää uuden kunnanjohtajan viranhaun kokouksessaan maanantaina.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen kertoo, että haku laitetaan auki heti, ja hakuaikaa on 12. marraskuuta saakka. Uusi kunnanjohtaja on määrä valita kunnanvaltuuston kokouksessa marraskuun lopussa.

Kunnanjohtajan virka päätettiin julistaa haettavaksi kunnanvaltuuston heinäkuussa päättämien kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Kunnanjohtajaksi valittavalla henkilöllä tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön kokemusta menestyksekkäästi hoidetuista kunnan tai muista soveltuvista johtotehtävistä.

Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, jossa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ruokolahden valtuusto totesi viikko sitten maanantaina, että kunnanjohtajaksi elokuussa valitun Anu Sepponen valinta on rauennut.

Timo Kärki (kok.) jätti kunnanhallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. Kärjen näkemys on, että kunta on menetellyt virheellisesti katsoessaan Sepposen valinnan rauenneeksi, koska tälle on valinnan yhteydessä syntynyt virkasuhde, jota ei ole irtisanottu.