Lappeenrannan kaupunginteatterin 9 syytä elää-näytelmä saa ensi-iltansa striiminä maaliskuun lopussa

Lappeenrannan kaupunginteatterin esitys 9 hyvää syytä elää on marraskuusta asti odottanut pääsyä ensi-iltaan. Nyt tarina päästään vihdoin tuomaan yleisön nähtäväksi, vaikkakaan ei perinteisellä tavalla.

Teatteri järjestää näytelmästä livestriimin lauantaina 27. maaliskuuta. Eli kun yleisöä ei voida vallitsevien rajoitusten vuoksia kutsua teatteriin, tuodaan teatteri yleisön luo.

Ohjaaja Ilmari Pursiaisen mielestä näytelmä sopii hyvin striimattavaksi ja teksti sopii erittäin hyvin meneillään olevaan poikkeusaikaan.

– Näytelmä on erittäin ajankohtainen. Se pitää sisällään ihmisen tarpeen tulla nähdyksi sekä koskettamisen ja kosketetuksi tulemisen kaipuuta, kyltymättömyyttä ja sitkeää elämänhalua, Pursiainen kertoo teatterin tiedotteessa.

Anna Krogeruksen näytelmä on tarina nuoresta naisesta, joka on pudonnut yhteiskunnan kelkasta. Vaikka sitä kutsutaan syrjäytymiseksi, näytelmä muistuttaa, ettei kukaan ole oikeasti syrjässä, vaan jokainen on oman elämänsä keskiössä.

Teatterin mukaan 9 hyvää syytä elää on toiveikas selviytymistarina rankasta aiheesta. Lohdullisuus sekä draaman keskellä pirskahteleva huumori luovat uskoa paremmasta huomisesta.

Ohjaaja Ilmari Pursiainen odottaa livestriimiä rauhallisin mielin, sillä kuvauksen toteutuksesta vastaa asiaan erikoistunut ammattilaisryhmä. Haasteena on toki se, kuinka läsnäolon vaikutelma syntyy kuvassa, miten näyttelijät onnistuvat puhuttelemaan yleisöä ruudun takana ja kuinka näyttämö saadaan kokonaisuudessaan esille. Pursiaisen mukaan luotto ammattilaisten yhteistyöhön, taiteen voimaan sekä kuvausryhmän kalustoon on kuitenkin luja.

Lappeenrannan kaupunginteatterin 9 hyvää syytä elää -näytelmän livestriimi 27. maaliskuuta kello 18 Keikalla.fi-alustalla.