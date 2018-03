Imatralaismiehen pelastama norppa oli maailmanennätysmatkalla — Suojelubiologi kiittelee sekä norpan sitkeyttä että paikalle osuneiden ihmisten toimintaa Seitsemän kilometrin matka jää aikakirjoihin. Nyt asiantuntija jännittää vain sitä, mikä oli norpan sukupuoli. Allan Mylläri Jäältä löydetty norppa oli pitkästä matkasta väsynyt, mutta tarkkaili pelastajiaan uteliaana.

Saimaan jäällä seitsemän kilometrin matkan kulkenut norppa saanee maininnan ainakin tutkijoiden aikakirjoihin. Hangella melkoisen retken lyllertänyt norppa nimittäin ylitti monin kerroin kilometrimäärän, joita sen lajitovereiden tiedetään taivaltaneen.

— Haukivedellä löydettiin pari vuotta sitten kuutti, joka oli kulkenut jäällä parin kilometrin verran. Myös Kokkolassa harmaahylkeen poikanen on löydetty parin kolmen kilometrin päässä merestä, kertaa Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela viimeisimpiä tapauksia.

Koskela oli ehättänyt torstaina jo tuoreeltaan keskustella muidenkin norppa-asiantuntijoiden kanssa. Norpan kulkema matka kuulosti hurjalta myös heidän keskuudessa.

— Kyllä siinä maailmanennätysmitoissa ollaan. Ainakin kunnes joku tulee ja kertoo pitemmän matkan, Koskela toteaa.

Reiän teko jään pinnalta ei onnistu

Etelä-Saimaa kertoi eilen illalla jäälle jääneestä norpasta, jonka imatralaismies joukkoineen pelasti pinnan alle kairaamalla jäähän reiän. Koskelan mukaan paikan päällä on toimittu oikein.

Norppa ei saa yläpuolelta tukea reiän teolle samalla tavalla kuin jään alapuolelta. — Jouni Koskela

Norppa kairaa reiän jäähän eturäpylöillään vimmatulla kairausliikkeellä, johon se saa vauhdin takaräpylöiden potkuista. Tähän sillä ei olisi ollut pinnalla mahdollisuutta.

— Norppa ei saa yläpuolelta tukea reiän teolle samalla tavalla kuin jään alapuolelta.

Tähän aikaan vuodesta norpat eivät juurikaan muodosta avantoja jäälle nousua varten, vaan tällainen käyttäytyminen istuu paremmin keväisempiin päiviin. Norpat keikkuvat talvisella säällä jään reunoilla lähinnä sulilla kohdilla, joissa virtaukset pitävät paluutien auki. Juuri tämän vuoksi kyseisen yksilön toiminta vaikuttaa erikoiselta.

Norpan takaisin veden varaan saattaneet apujoukot olivat tehneet tarkastuskäynnin jäällä olevan polun alkulähteille ja löytäneet sieltä umpeen jäätyneen avannon.

— Vaikuttaa siltä, että se on epähuomiossa makoillut hangella liian pitkään. Aurinkoisena päivänä näin voi toki sattua, mutta hyvin poikkeuksellista se on. Nythän on kuitenkin aika kovat pakkaset, Koskela pohdiskelee.

Naaraalta on saattanut jäädä kuutti pesään

Tarkkaa arviota norpan selviytymismahdollisuuksiin Koskela ei uskalla antaa. Norpalla on tuhti rasvakerros, eikä se näänny nälkään kovin nopeasti jään pinnallakaan. Sen sijaan veden saannissa sillä olisi saattanut tulla ongelmia.

Vastaavissa tilanteissa on sitä parempi, mitä vähemmän norpan kanssa ollaan tekemisissä. — Jouni Koskela

Koskela arvioi, että jos norppa olisi onnistunut välttelemään petoeläimiä, se olisi pysynyt elossa ehkä viikkoja.

— Aika paljon olisi tosin riippunut myös pakkasen määrästä.

Se, mikä Koskelaa nyt huolettaa, on norpan sukupuoli. Jos se on ollut naaras, on sen polun lähtöpisteessä ollut todennäköisesti parisen viikkoa vanha kuutti. Se ei emon lähdöstä selviä hengissä.

Koskela aikookin joukkoineen olla kyseisellä alueella erityisen tarkkana tulevassa pesälaskennassa. Norpan pelastaneita ihmisiä hän ei silti moiti.

— Missään nimessä sukupuolta ei ole kannattanut siinä käydä tarkistelemaan. Vastaavissa tilanteissa on sitä parempi, mitä vähemmän norpan kanssa ollaan tekemisissä.

Imatralainen Allan Mylläri julkaisi keskiviikkona Facebookissa videon, jossa jäälle jäänyt norppa pulahtaa sille tehtyy avantoon.