Vuoden jutut: Lappeenrantalainen Alpo on kasvattanut kotonaan kannabista 15 vuotta, ja nyt hän kertoo miksi: ”Mielestäni minulla on oikeus, sanoi laki mitä tahansa”

Kannabis on yleisin suomalaisten käyttämä huume. THL:n tutkimusprofessori ei usko, että käytön lisääntymisellä on vielä vaikutuksia kansanterveyteen. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 2.3.2019.