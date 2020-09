Toppalana tunnetun Vuoksenniskan vanhan järjestötalon palo oli tahallaan sytytetty.

Rikoskomisario Petri Korpisammal kertoo, että epäilykset kohdistuvat tällä hetkellä nuorisoon.

– Havaintoja ja tietoja on siitä, että rakennuksessa ja sen luona on liikkunut useita nuoria henkilöitä. Tämä on asia, joka on ollut laajasti tiedossa.

Poliisi pyytää yhä silminnäkijähavaintoja tai asiasta muuten tietäviä ilmoittamaan havaintonsa sähköpostilla vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 559.

Tekniset tutkimukset jatkuvat

Kaakkois-Suomen poliisi ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos tekevät tällä hetkellä palon teknistä tutkintaa.

– Tänään tiistainakin olemme menossa paikan päälle jatkamaan tutkintaa, Korpisammal kertoo.

Tässä vaiheessa Korpisammal ei kommentoi sitä, mistä ja miten palo on saanut alkunsa.

– Odotetaan nyt, että saadaan palon aiheuttaneet henkilöt ensin juttusille, hän toteaa.

Pitkään autiona ollut Toppala tuhoutui täysin palossa sunnuntaina 6. syyskuuta.