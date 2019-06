Lappeenrannan kaupungin alkuperäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on vuodelta 2007, ja siitä vain osia on tämän jälkeen päivitetty.

Lappeenranta ei erityisesti huomioi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, sanovat Saimaan Setan puheenjohtaja Timo Väisänen ja Lappeenranta Pride-yhdistyksen puheenjohtaja Christina Nenonen.



Valtakunnallinen lainsäädäntö on viime vuosina vahvistanut sateenkaariväestön oikeuksia, mutta Saimaan Seta ja Lappeenrannan Pride-yhdistys vaativat myös kuntatason toimia. Kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmissa on harvoin konkreettisia toimenpiteitä sateenkaariväestön oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta.

— Sateenkaari-ihmisten oikeudet tulisi kirjata selkeästi kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, tehdä konkreettisia toimia ja seurata vaikutuksia, Nenonen sanoo.



Pride-yhdistys on tyytyväinen siihen, että kaupunki nostaa sateenkaariliput salkoon lauantaina ja tarjoaa 300 euron rahallisen tuen tapahtumalle.



Nenonen kuitenkin toivoo, että kaupunki ajaisi sateenkaariväestön oikeuksia myös muulloin ja siten, että teot ovat kuntalaisille näkyviä.