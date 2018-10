Vuorottaja Marko Ovaskainen siirtyy yövuoron jälkeen lakkoon ja nukkumaan: "Jonkun on laitettava hanttiin, kun hallitus on lähtenyt laukalle"

Vuorottajana Ovakon terästehtaalla työskentelevä Marko Ovaskainen kävelee kakkosportin kautta ulos yövuorosta. Edessä on lakkopäivä, joka alkaa nukkumaan menolla.

Tunnelmat ovat ristiriitaiset.

— Eihän tässä kovin hyvissä tunnelmissa voi olla, kun lakossa ollaan. Vaikka vaan yksi päivä. Mutta jonkun on laitettava hanttiin ja noustava vastustamaan, kun hallitus on lähtenyt laukalle.

Ovaskainen sanoo, että hallitus on ollut jatkuvasti työntekijöiden kimpussa. Muistissa ovat kiky-sopimus, sitä edeltänyt esitys pakkolaeista ja aktiivimallit.

— Tuntuu, että mikään ei riitä. Moni kritisoi nyt sitä, jos pienissä yrityksissä saadaan pää auki, samat irtisanomissuojan heikennykset leviävät myös suurempiin yrityksiin.

Monet ihmiset ovat Martikaisen mukaan pettyneitä hallitukseen.

— Toivon avointa keskustelua, mutta toivottavasti tämä myös katsotaan loppuun saakka.

Minna Mänttäri Teollisuusliiton lakkovahdeilla oli aikainen herätys.

Martikainen nappaa kotiin lähtiessään lakkovahtien ja pääluottamusmies Niina Malmin tarjoaman mandariinin.

— Kitkeriä, pitkäpartainen mies irvistää.

— Mutta eikö se niin pidä tässä tilanteessa vähän ollakin, huikkaa Malm takaisin.

Pienen puolta on nyt pidettävä

Lakkovahteina Ovakon kakkosportilla seisovat Timo Kaiponen ja Sami Rahikainen ovat uuden edessä, sillä he ovat lakkovahteina ensimmäistä kertaa. Varsinaista koulutusta poikkeukselliseen tehtävään ei ole.

— Tämä on tarpeellinen lakko, totta kai. Siksi täällä ollaan, Kaiponen sanoo.

Hartikainen muistuttaa lakon taustoista.

— Tällaisessa asiassa ei voi hyväksyä eriarvoisuutta. Lakko on kohdistettu tähän hallituksen lakiesitykseen. Me mme voi hyväksyä sitä, että pienemmillä työpaikoilla on eri säännöt kuin isommilla. Pienen puolta on nyt pidettävä, ei siinä sen kummempaa ole.