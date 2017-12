Imatran perussuomalaisten puheenjohtaja ei kommentoi sinisten kanssa käytävien neuvottelujen etenemistä: ”Soita Anu Urpalaiselle” Joni Salmen (ps.) mukaan tiedottamisen hoitaa ryhmä 22:n puheenjohtaja. Kokoomuksen Anu Urpalainen vastaa myös paikkajakoa koskevista neuvotteluista. Anu Pakarinen Timo Härkönen (vasemmalla) johtaa Imatran kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmää. Vieressä entinen puoluetoveri, sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Saarimäki.

Avoimeen sanaharkkaan marraskuussa ajautuneet Imatran perussuomalaiset ja siniset ovat pyytäneet avukseen ulkopuolisen sovittelijan.

Ryhmien uudesta paikkajaosta käytäviä neuvotteluja johtaa politiikan konkari, kokoomuksen ja samalla ryhmä 22:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Urpalainen.

Ratkaisuun päädyttiin yksimielisesti perussuomalaisten ja sinisten toiveesta.

— He halusivat, että ryhmä 22:n vetäjänä vedän myös heidän paikkajakoneuvottelujaan. Heistä on hyvä, että on kolmas osapuoli, joka neutraalisti kuuntelee molempia, ja sitä kautta mennään eteenpäin, Urpalainen kertoo.

Salmi kieltäytyi kommentoimasta

Urpalaisen uusi rooli paljastuu, kun Imatran seudun perussuomalaisten puheenjohtaja Joni Salmi kieltäytyy kommentoimasta paikkajakoneuvottelujen etenemistä millään tavalla.

Salmi pyytää osoittamaan kaikki kysymykset Anu Urpalaiselle.

— Anu Urpalainen antaa kommentit jos antaa. Me emme kommentoi. Näin on yhdessä sovittu, Salmi painottaa.

Taustalla lokakuinen jakautuminen

Sovittelijaa tarvitaan ryhmien välien kiristymisen takia. Kaikki juontaa juurensa lokakuuhun, jolloin perussuomalaisten valtuustoryhmä hajosi kahtia Imatralla.

Puolet perussuomalaisten kuudesta kaupunginvaltuutetuista siirtyi uuteen Imatran siniset -valtuustoryhmään.

Pian tämän jälkeen perussuomalaiset ilmoittivat haluavansa tasata ryhmien keskinäistä muuta paikkajakoa, koska se on epäsuhdassa vaaleissa saatuihin ääniin nähden. Etenkin Erkki Saarimäellä (sin.) katsotaan olevan liikaa luottamustehtäviä.

Pontta puheille antaa viime kunnallisvaalien tulos. Perussuomalaisiin jäänyt ääniharava Timo Härkönen sai yksinään kaksi kertaa enemmän ääniä kuin sinisen valtuustoryhmään siirtyneet Airi Aalto, Erkki Saarimäki ja Maarit Kuvaja yhteensä.

Paikkajakoon tulossa muutoksia?

Siniset ovat tähän asti kieltäytyneet jyrkästi luopumasta yhdestäkään paikasta.

— Mitään ei anneta, sanoi Erkki Saarimäki (sin.) vielä marraskuussa.

Nyt kanta on ilmeisesti pehmentynyt. Ryhmät ovat tavanneet Anu Urpalaisen johdolla pari kolme kertaa ja neuvotteluissa on Urpalaisen mukaan edistytty hyvin.

Tiedote tammikuussa

Mukana neuvotteluissa ovat sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Saarimäki ja paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Petri Mutikainen.

Perussuomalaisten puolelta neuvottelijoina ovat Joni Salmi ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Härkönen (ps.).

— Olemme aivan loppusuoralla. Uskon vahvasti, että asiat saadaan hoidettua kaikille sopivalla tavalla. Tammikuussa saadaan ratkaisut aikaan, joista sitten tiedotamme, Urpalainen kertoo.