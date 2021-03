Imatrankosken ja Vuoksenniskan keskustayhdistykset solmivat yhteistyön, mutta ei yhdisty ainakaan vielä

Imatran kaupunkikeskusta -yhdistys (Imitsi) ja Vuoksenniskan seudun kauppakadut -yhdistys ovat solmineet yhteistyösopimuksen.

Sopimus koskee yhteistyössä järjestettäviä tapahtumia, kuten esimerkiksi kesän- ja joulunavauksia. Imitsillä on palkkalistoillaan toiminnanjohtaja Mervi Leinonen, joka tekee jatkossa töitä myös Vuoksenniskan tapahtumien eteen.

– Se on koko tämän jutun juoni. Aikaisemmin me yrittäjät olemme tehneet omien töiden ohessa ne tapahtumat. Jokainen ymmärtää, että se resurssi on aika pieni ja haastava, kertoo Vuoksenniskan seudun kauppakadut -yhdistyksen puheenjohtaja ja KukkaSaimaan yrittäjä Susanna Oinonen.

Molempien yhdistysten hallitusten yhteinen näkemys on, että yleinen talouskehitys, muuttotappiot, asutuskeskustojen autioituminen sekä kivijalkaliikkeiden väheneminen antavat perustellun syyn resurssien yhdistämiseen.

Juho Kokko Vuoksenniskan kannalta tärkein asia on se, että yhdistys saa jatkossa tapahtumiensa tueksi Imitsin Mervi Leinosen, sanoo Vuoksenniskan seudun kauppakadut -yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Oinonen.

Vielä ei yhdistytä, mutta tulevaisuudessa se on mahdollista

Imitsin tiedotteessa toiminnanjohtaja Mervi Leinonen toteaa, että on selvää, ettei Imatran kokoisessa kaupungissa ole resursseja ylläpitää montaa keskustaa ja useita erillisiä yhdistyksiä.

Yhteistyöstä huolimatta yhdistykset jatkavat edelleen erillisinä yhdistyksinä omine jäsenistöineen, eivätkä yhdisty.

Susanna Oinonen perustelee päätöstä sillä, että yhteistyöprojekti lähti liikkeelle nopealla aikataululla ja yhdistysten yhdistäminen on hankalaa.

– Kuitenkin pitää kuunnella jäsenistöä ja kokoustaa. Ajateltiin lähteä aluksi liikkeelle kevyemmällä mallilla. Toinen syy on siinä, että molemmat osapuolet katsoivat sen riittäväksi, että on yhteistyötä.

Yhdistyminen ei ole kuitenkaan poissuljettua myöhemmin, Oinonen korostaa.

– Voihan se olla, että jossain vaiheessa yhdistytään.