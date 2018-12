Maanantaina Luumäellä kolaroinut rekka on yhä ojassa — Odottelu ei haittaa liikennettä, nosto katkaisee Kuutostien joksikin aikaa

Omistajalle on annettu ohjeet tyhjentää rekka polttoaineesta ja lastista ennen nostoa.

Maanantaina Kuutostiellä Luumäellä kolaroinut rekka on yhä ojassa eikä nostotyön ajankohta ole tarkkaan tiedossa, kertoo pelastuslaitos.

Päivystävä palomestari Toni Jaako arvioi, että todennäköisesti rekkaa päästään nostamaan keskiviikkona.

Rekan polttoainesäiliöt ovat edelleen täynnä eikä pelastuslaitos anna nosto-operaatioon lupaa ennenkuin polttoaine on siirretty pois. Myös lastina oleva puutavara on saatava ensin pois kyydistä tai ajoneuvo ei tule ojasta ylös ainakaan ehjänä.

Ajoneuvo on rekisteröity Venäjälle. Jaakon mukaan omistaja haluaa käyttää tyhjentämiseen ja nostamiseen omaa kalustoaan. Sitä he ajattavat onnettomuuspaikalle Venäjältä ja sen vuoksi nostoon ryhtyminen kestää. Tällä välin omistajan kuuluu vahtia, ettei polttoainetta maastoon valu. Tankeissa on dieseliä tuhatkunta litraa.

Rekka ei ojassa maatessaan haittaa liikennettä. Kun nosto aloitetaan, joudutaan liikenne todennäköisesti katkaisemaan. Katkos pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Sitä valvoo ja asiasta tiedottaa poliisi.