Ruokolahti saa alle kolmikymppisen kunnanjohtajan: Tuomo Sallinen valittiin ylivoimaisella äänivyöryllä Sallinen aikoo olla asiallinen, mutta särmikäs kunnanjohtaja. Hän pitää arvossa yhteistyötä ja asioista neuvottelemista. Minna Mäkinen, Minna Mäkinen Tuomo Sallinen kättelykierroksella. Kättelyvuorossa Jenna Vertanen. Takana Timo Salmisaari ja edessä Esko Ijäs.

Ruokolahden seuraava kunnanjohtaja on 28-vuotias Tuomo Sallinen.

Kunnanvaltuusto valitsi maanantai-iltana Sallisen virkaan kolmen ehdokkaan joukosta suljetulla lippuäänestyksellä. Sallinen sai äänistä 20. Raikko Töröstä äänesti neljä ja Johanna Väyrystä kolme valtuutettua.

Kokouksessa olivat paikalla kaikki kunnanvaltuuston varsinaiset jäsenet. Virkavaalia edelsi 2,5-tuntinen rupeama, jossa ehdokkaita tenttasivat valtuustoryhmät erikseen ja koko valtuusto yhdessä.

— Olen todella ylpeä meistä, että saimme hoidettua kunnialla tämän Ruokolahden kunnan kannalta merkittävän asian, kehaisi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.).

Antti Pätilä lupasi auttaa alkuun

Sallinen on tyytyväinen valintaprosessin lopputulokseen.

— Minuun luotettiin selkeästi yli puoluerajojen. Koen, että olen valmis kunnanjohtajan tehtäviin, vaikka kehittämiskohteita ja haltuun otettavaa riittää varmasti.

Sallinen aloittaa Ruokolahden kunnanjohtajana 1. elokuuta.

— Ajoitus natsasi harvinaisen hyvin. Auskultointini (varatuomariksi) päättyy 31. heinäkuuta.

Hän ennakoi käyvänsä Ruokolahdella tuota ennen useita kertoja.

— Olen luottavaisin mielin, sillä nykyinen kunnanjohtaja Antti Pätilä on luvannut auttaa minut alkuun.

Minna Mäkinen Tuomo Sallinen ei ole kaavaillut Ruokolahden kunnanjohtajan paikasta eläkevirkaa.

Ajatuksissa 1,5 vaalikauden mittainen pesti

Edeltäjiensä tapaista eläkevirkaa Sallinen ei kunnanjohtajan paikasta kaavaile.

— Itse olen väläytellyt 1,5 vaalikauden mittaista pestiä. Sen jälkeen on istuttava alas ja katsottava, mitä on saatu aikaan. Jos luottoa edelleen on, ei jatkokaan ole poissuljettu.

Ruokolahden kunnalla on Sallisen käsityksen mukaan hyvän yhteistyökumppanin maine.

— Sillä pyritään menemään myös jatkossa. Neuvottelutaitoja tarvitaan muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Sallinen pitää tärkeänä, että toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan myös tulevaisuudessa.

Kantaa on otettava silloin kun sen paikka on

Sallinen näkee, että Ruokolahden on hyvä olla mukana Saimaan alueen brändäyksessä. Omien nurkkien on oltava kunnossa.

— Satama-alue ei ole nykyisellään kauhean vetovoimainen. Olen valmis käynnistämään selvitysprojektin sataman kehittämiseksi.

Sallisen tavoite on hoitaa kunnanjohtajan tehtävää asiallisesti, mutta tarvittaessa särmikkäästi.

— On otettava kantaa Ruokolahden puolesta silloin kun sen paikka on. Pyrin heti aloitettuani tapaamaan alueen päätoimittajat, kansanedustajat sekä naapurikuntien luottamusjohdon. On syytä tietää, kenen kanssa toimii.

Vuokralle kunnan asuntoon ja töihin polkupyörällä

Tulevalle asuinpaikalleen Ruokolahdella Sallinen ei ole uhrannut vielä ajatustakaan.

— Todennäköisesti tulen kääntymään kunnan vuokrataloyhtiön puoleen asunnon löytämiseksi.

Työpaikalle Sallinen kulkee joka tapauksessa polkupyörällä.

Sallisen mukana jollain aikataululla on muuttamassa hänen Joutsenosta kotoisin oleva varatuomari-kihlattunsa.

— On realistisempaa, että kaksi ihmistä löytää työtä Ruokolahden seudulta kuin Kiuruvedeltä. Etelä-Karjalassa on lisäksi hyvät liikenneyhteydet ja maakunta on tiivis, Sallinen sanoo.

