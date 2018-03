Rakennetaanko Lappeenrantaa liikaa autojen ehdoilla? Pyöräilijät vastustavat turhia autopaikkoja, mutta kaupunginarkkitehdin mukaan paikat ovat keskustan tulevia asukkaita varten Esimerkiksi Jyväskylä rakensi paljon pysäköintipaikkoja ja aikoo velvoittaa uudisrakentajat lunastamaan niitä. Lappeenranta on päivittämässä autopaikkanormejaan, mutta noudattaa nyt voimassa olevia. Lauri Heino Lappeenrannan pyöräilijäyhdistyksen sihteeri Matti Pesu on Tomi Lapinlammen kanssa samoilla linjoilla siitä, että pyöräilijöiden tarpeita kuullaan joskus huonommin kuin autoilijoiden.

Lappeenrantalainen pyöräilyaktiivi Tomi Lapinlampi tarttui Etelä-Saimaan uutiseen (13.3.2018) Pormestarinkorttelin kaavasta autopaikkavaatimuksista.

— Lappeenrannan kaupunginarkkitehti ei ymmärrä, että tulevaisuudessa kaupunkilaisten liikkuminen ei voi perustua omaan henkilöautoon. Rakennusliike ei haluaisi rakentaa turhia autopaikkoja mutta Lappeenranta vaatii niitä, hän tviittasi.

Etelä-Saimaa kysyi Lapinlammelta, rakennetaanko Lappeenrantaa liiaksi autojen ehdoilla.

— Kyllä rakennetaan. Lappeenrannan autopaikkanormi on kansallisesti arvioituna korkea. Pysäköintipaikkojen hinta jyvitetään joko kokonaan tai merkittävässä määrin asuntojen hintoihin. Monesti asukkaat saavat paikat käyttöönsä nimellistä hoitovastiketta vastaan, jolloin ei ole ihme, että paikoille on jonoa.

Lapinlammen mukaan uusille palveluille, kuten yhteiskäyttöautoille ei ole tilaa, kun asukkaille on tarjolla näennäisesti halpoja tai jopa ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tilanne olisi kokonaan toinen, jos autopaikasta pitäisi maksaa todellinen markkinahinta.

Lappeenrannan keskustassa on runsaasti parkkihalleja.

"Kaavoittaja ei voi tietää, kuka asunnon ostaa"

Autopaikkavaatimukset ovat asemakaavassa talon tulevien asukkaiden puolesta, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä muistuttaa.

Ei kaavoittaja eikä rakentajakaan voi tietää, ketkä asunnon ostavat ja onko heillä auto tai useampi.

Kunkin rakennuksen rakennettava autopaikkamäärä realisoituu rakennuslupavaiheessa. Lupahakemuksessa on selvitettävä, rakennetaanko omia autopaikkoja, ostetaanko kaupungilta vai käytetäänkö vaikkapa naapuritalon kanssa yhteisiä.

— Aiemmin jokaista asuntoa kohti on vaadittu autopaikka, nyt sitä ei enää vaadita. Toivomme, että kaikilla asunnon ostajilla ei olisi autoa.

Vaadittavien autopaikkojen määrä perustuu rakennuksen asuinneliöihin ja asuntojen käyttötarkoitukseen. Opiskelijataloissa ja vanhusten palvelutaloissa vaatimus on pienempi.

Myös suojelukohteissa normista joustetaan.

— Talon säilyttäminen on autopaikkoja tärkeämpi asia, Pimiä sanoo.

Normipäivitys on Lappeenrannassa käynnissä siinä missä muuallakin.

— Tämä on ajankohtainen asia kaikissa kaupungeissa. Mutta ennen kuin uudet normit saadaan, on käytettävä nykyisiä ja samoja jokaisessa kohteessa.

"Keskustan täydennysrakentamisesta tulee taloudellisesti houkuttelevampaa"

Esimerkiksi Jyväskylässä kaupungin olemassaolevia parkkihalleja laitetaan yhä tehokkaampaan käyttöön. Jyväskylän kaupungin pysäköintiyhtiön Jyväs-Parkin halleissa on runsaasti tilaa.

Siksi keskustaan nousevat uudet talot voivat lunastaa vaadittavat parkkipaikat keskustan pysäköintitaloista.

— Valmisteilla olevan normin mukaan lunastusvelvoite tulisi olemaan yksi autopaikka 400 asuinkerrosalaneliötä kohti kaupungin hallista, kaupunginarkkitehti Leila Strömberg kertoo.

Liike- ja toimistorakennuksille lunastusvelvoite on ollut jo voimassa, ja nyt sitä ollaan laajentamassa asuinrakentamiseen.

— Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että Jyväs-Parkilla on hyvä pysäköintiverkosto. Keskustan täydennysrakentamisesta tulee taloudellisesti houkuttelevampaa, kun ei talojen alle tarvitse kaivaa parkkitiloja. Pihojakaan ei tarvitse ottaa paikoituskäyttöön, Strömberg toteaa.

Normeja helpottamalla on haluttu vauhdittaa täydennysrakentamista.



Jyväskylä on päivittämässä pysäköintinormejaan kautta linjan.

— Autoilun murros on melkoinen. Meillä on mietinnässä, mitä yhteiskäyttöautot, robottiautot ja sähköautot vaikuttavat henkilöautokantaan ja sen käyttöön. Mutta sitäkin joudumme miettimään, mitä seuraa, jos ennusteet eivät toteudukaan kuten on ajateltu, Strömberg toteaa.

FAKTA: Näin määräytyvät autopaikkojen (ap) määrät Lappeenrannassa

Liike- ja toimistotiloissa 1 ap / 60 kerros-m².

Hotellitoiminnassa 1 ap / 150 kerros-m².

Ravintolatiloissa 1 ap / 90 kerros-m² .

Asunnoissa 1 ap / 75 kerros-m².

Palveluasumisessa 1 ap / 180 kerros-m² .

Opiskelija- ja nuorisoasumisessa 1 ap / 180 kerros-m².

Velvoitetta voidaan vähentää 5 autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöpaikkaa kohden.

Yhteispaikkoja saa olla enintään 10 prosenttia tontin

autopaikkojen kokonaismäärästä.

Jos autopaikkoja sijoitetaan nimeämättöminä läheiseen kaupungin omistamaan tai hallinnoimaan pysäköintilaitokseen, voidaan niiden määrästä siltä osin vähentää 30 prosenttia.

Polkupyörille ja ulkoiluvälineille tulee järjestää säilytystilaa 1,5 m² / asunto.

Muiden kuin asuntojen käyttötarkoitusten osalta tulee säilytystilaa varata 1 paikka / 50 kerros- m².

Lähde: Lappeenannan kaupunki