Älä jää höpöttämään äläkä höngi toisten niskaan – Poimi tästä 10+1 vinkkiä viikonlopun kauppareissulle

Lähestyvä viikonloppu aiheuttaa kaupoissa ruuhkaa. Mökkiläisiäkin on paljon liikkeellä.

Ennen kuin lähdet ostoksille, poimi tästä kauppareissulle 10+1 ohjetta, joiden avulla tartuntariski pysyy mahdollisimman pienenä:

1) Käy kaupassa yksin.

Korona-aikoina kauppaan ei kannata lähteä koko perheen voimin tai tuttavien kanssa. Kun perhekunnasta vain yksi käy ihmisten ilmoilla, pysyy tartuntariski mahdollisimman pienenä. Tavaroiden noukkiminen kärryyn käy nopsasti, kun kaverin kanssa ei voi ruveta pohtimaan, että otetaanko tätä vai tuota.

Lapset on joskus otettava ostoksille mukaan, mutta kannattaa aina miettiä, kuinka sen voisi välttää.

Ostosten tilaaminen kotiin on myös hyvä vaihtoehto.

2) Käy kaupassa harvoin.

Alituiseen ei kannata ottaa tartuntariskiä, vaan ostoksilla pitäisi nyt käydä mahdollisimman harvoin. Kerran viikossa on hyvä tavoitetahti.

Timo Seppäläinen Ostoslista sujuvoittaa kaupassa käyntiä.

3) Suunnittele ruokalista.

Ennen kauppaan lähtöä kannattaa ottaa kynää ja paperia esiin ja suunnitella viikon ruokalista ja tehdä sitten ostoslista. Ensimmäisellä kerralla se voi olla työlästä, mutta sen jälkeen on runko valmis, ja sitä voi täydennellä jatkossa. Annoksia kannattaa valmistaa tuplaten, näin ruokaa valmistuu kerralla kahdelle aterialle. Se helpottaa arkea.

4) Tutki päiväykset.

Nyt on aika tutkia elintarvikkeiden päiväysmerkinnät tavallista tarkemmin ja poimia matkaansa vain mahdollisimman pitkään säilyviä tuotteita. Niiden käyttö kotona on järkevä aikatauluttaa niin, että ensimmäisenä vanhaksi menevät käytetään ensin. Esimerkiksi tuore kala valmistetaan ostopäivänä. Monet pakatut lihat, esimerkiksi broileri, säilyvät pidempään.

Kun tuotteet säilyttää kotona oikeassa lämpötilassa, ne säilyvät parhaiten. Pakastintakin kannattaa hyödyntää. Ruisleipä säilyy leivistä parhaiten.

Timo Seppäläinen Monessa kaupassa on ovella tarjolla käsidesiä.

5) Pese kädet mennessäsi ja tullessasi.

Monessa kaupassa on sisäänkäynnin luona käsigeeliä, jota kannattaa käyttää. Puhdistusliinojakin on joissain paikoissa tarjolla. Niillä voi pyyhkäistä ostoskärryjet työntökahvan.

Huolellinen käsipesu on tietysti tarpeen myös kaupasta tullessa.

Pakkausten pyyhkiminen kotona ei ole välttämätöntä, mutta jos sen tahtoo tehdä oman mielenrauhansa takia, niin siitä vaan! Mielenrauha on näinä päivinä kallis aarre.

6) Älä jää seurustelemaan.

Monelle kaupassakäynti on myös sosiaalinen tapahtuma, mutta nyt ei kannata jäädä hyllyväleihin ja hedelmätiskeille seurustelemaan. Tuttavien iloinen tervehtiminen on paikallaan, mutta sitten voi sanoa, että säästetäänpä kuulumisten vaihto aikaan parempaan. Näin vältetään myös turinaryhmien syntyminen, joiden kiertäminen on muille asiakkaille hankalaa.

7) Älä sahaa edestakaisin.

Kun kauppa on tuttu, kannattaa ostoslistaa tehdessä miettiä liikkeen pohjapiirrosta ja listata tarvittavat tuotteet sellaiseen järjestykseen, ettei kaupassa tarvitse sahata edestakaisin, vaan voi edetä mahdollisimman suoraviivaisesti ovelta kassalle. Näinkin välttää turhat kontaktit ja aikaa kuluu vähemmän.

Timo Seppäläinen Kassajonossa kannattaa noudattaa väljyyden periaatetta.

8) Pidä turvaväliä kassajonossa.

Kassalla ei pidä tiivistää jonoa tiukaksi paketiksi, vaan muihin jonottajiin on pidettävä selkeä turvaväli. Ostokärry on hyvä mitta. Jos seuraava asiakas tulee liian lähelle, on ihan hyvä pyytää kohteliaasti pitämään enemmän väliä.

9) Maksa lähimaksulla.

Kassahenkilön kanssa ei jäädä höpöttelemään, vaan lasku maksetaan mahdollisimman nopeasti. Jos loppusumma jää alle 50 euron, on suositeltavinta käyttää lähimaksua. Muutenkin kannatta suosia korttia, käteisen kanssa kontakteja syntyy enemmän.

Timo Seppäläinen Kortti on koronan aikana paras maksuväline.

10) Odota pakkausvuoroasi.

Kun omat ostokset ovat liukuneet hihnan mukana pakkauspäätyyn, ei pidä kiirehtiä, jos edellinen asiakas on vielä pakkauspuuhissa. Toisen viereen ei mennä hönkimään.

Monelle paikoillaan seisoskelu on henkisesti vaikeaa – tuntee olevansa tukkona ja muiden hidasteena –, mutta se on nyt järkevä tapa. Takana seisojille voi vaikka huikata ystävällisesti: "Anteeksi, odotan omaa vuoroani, haluan säilyttää turvavälin."

+1) Hyvä käytös kannattaa.

Hyvä tapoja ja kohteliasta käytöstä ei pidä unohtaa, vaikka korona-aikaa eletäänkin. Toisia ihmisiä ei tarvitse kytätä tai vahtia, riittää, kun itse tekee voitavansa. Voi ajatella, että tilanne on nyt tämä, emmekä me ole tähän syyllisiä, eikä lähimmäinen ole vihollinen.

Lähde: Marttaliiton kehittämispäällikön Kaisa Härmälän haastattelu.