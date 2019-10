Eksotella on nyt uusi johtokolmikko: Timo Saksela, Merja Hokkanen ja Vesa Reponen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus on päättänyt valita Eksoten uudeksi hallintojohtajaksi Vesa Reposen (53). Reponen aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa.

Reponen täydentää Eksoten uudistunutta johtoa. Eksotella on myös tuore henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Toimitusjohtaja Timo Saksela puolestaan aloitti viime elokuussa.

Kauppatieteiden maisteri Vesa Reponen on työskennellyt UPM:n palveluksessa yli 20 vuoden ajan ja on syntyisin Lappeenrannasta. Reposella on laaja kokemus ja osaaminen talouden ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Hallintojohtajan paikka tuli auki elokuussa, kun Keijo Siiskonen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Lakimies Tiia Iivonen toimii hallintojohtajan sijaisena vuoden loppuun saakka.

Hallintojohtajan viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Eksote haastatteli Reposen lisäksi kolme muuta hakijaa. Hakijoita oli yhteensä 16.

Haastatteluun oli Reposen lisäksi kutsuttu hallintotieteiden maisteri Hanna-Maria Grandell, Etelä-Karjalan liiton vs. hallinto- ja kehittämisjohtajana sekä pankinjohtajana toiminut oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jouko Kervinen ja oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola.

Muut hakijat olivat oikeustieteiden kandidaatti Tuukka Airaksinen, kauppatieteiden maisteri Jussi Anttila, kauppatieteiden maisteri Katriina Damski, kauppatieteiden maisteri Marko Hanhisuo, diplomi-insinööri Arto Kivelä, Eksoten K-sairaalan rakennuttajakonsulttina toimineen WSP Prokon paikallisjohtajana tunnettu diplomi-insinööri Tomi Käiväräinen, Eksoten arviointipäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri Taija Myyrä, entinen Lemin kunnanjohtaja, kauppatieteiden maisteri Jussi Stoor ja hallintotieteiden maisteri Petra Äyräs.

Yksi hakija ei halunnut nimeään julkisuuteen ja yksi hakija perui.