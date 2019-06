Eikö Saimaaseen vuotanut öljy olekaan peräisin Metsä Fibren tehtaalta? ”Sitä myös selvitetään” – Joutsenon öljymysteeriin ei ole vielä saatu vastauksia

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Metsä Fibren henkilöstö jatkavat Saimaaseen torstaiaamuna vuotaneen öljyn alkuperän selvittämistä.

Metsä Fibren Joutsenon tehtaan johtaja Ari Tanninen kertoi kello kahden aikaan iltapäivällä, että vuotokohtaa etsitään edelleen.

— Tutkinta jatkuu. Öljyn alkuperä on tutkinnassa. Selvitämme öljyvuodon syytä ja määrää.

Metsä Group tiedotti varhain torstaiaamuna, että sen Joutsenon tehtaalla oli havaittu vähäinen öljyvuoto vesistöön. Vuodon syyn selviämisen venyminen on herättänyt kysymyksiä sen alkuperästä.

Selvitetäänkö myös sitä, onko öljy peräisin jostain muualta kuin Metsä Fibren tehtaalta?

— Sitä myös selvitetään. Tässä vaiheessa tutkintaa selvitetään kaikki vaihtoehdot.

Varhain aamulla tiedotitte öljyn olevan peräisin teidän tehtaaltanne. Pystytkö avaamaan, mikä on muuttunut päivän aikana?

— En pysty tässä vaiheessa avaamaan tilannetta enempää.

”Kaikki on selvittelyn alla”

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Metsä Fibren tehtaalle Haukilahdentielle kello 6.25. Ensimmäisten arvioiden mukaan vesistöön oli päätynyt noin 70–100 litraa tehtaan jäähdytysvesilinjalta vuotanutta hydrauliikkaöljyä.

Iltapäivällä palopäällikkö Esa Viiru Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoi, että asian selvittäminen jatkuu.

— Kaikki on nyt selvittelyn alla. En pysty kommentoimaan, tutkimukset ovat kesken.

Pelastuslaitos on puomittanut Pulpinselälle levinneen öljylautan. Paikalla on viisi pelastuslaitoksen alusta. Viirun mukaan öljyntulo on näillä näkymin loppunut.

— Määrä ei ole valtava. Puhutaan varmaan edelleen siitä 70–100 litrasta.

Järvessä olevasta öljystä on otettu näytteitä sen alkuperän selvittämiseksi. Tutkimusten tuloksia odotetaan iltapäivän tai illan aikana.