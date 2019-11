Daniel Craigin uuden etsivän seikkailuja katsoisi vaikka kymmenen elokuvan verran, mutta kotimainen Poissa-draama kärsii minibudjetistaan, kirjoittaa Etelä-Saimaan elokuvakriitikko

Murhamysteeri tuoreella terällä

Veitset esiin — Kaikki ovat epäiltyjä (Knives Out, Yhdysvallat, 2019).

Käsikirjoitus ja ohjaus: Rian Johnson.

Rooleissa: Daniel Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell.

Kesto: 130 min. K-12.

Ohjaaja Rian Johnson on ottanut reippaan askeleen sivuun Star Warsin maailmasta The Last Jedin jälkeen. Hän on tehnyt nyt jotakin paljon yksinkertaisemmassa skaalassa.

Veitset esiin on Agatha Christien hengessä tehty murhamysteeri. Sellainen, jossa etsivä porvarillisessa miljöössä keskustelee itsensä murhaajan jäljille.

Tällä kertaa etsivän roolissa nähdään erinomainen Daniel Craig. Hän kiertää kaukaa James Bondin maneerit puhumalla syvällä etelän aksentilla. Hahmon nimi on täydellinen etsivälle: Benoit Blanc. Tämän seikkailuja katsoisi mielellään vaikka kymmenen lisää.

Tehtävänä on selvittää kuuluisan rikoskirjailijan kuolinsyy.

Thrombeyn suku kokoontuu Massachusettsissa sijaitsevaan hulppeaan kartanoon, joka on sisustettu rikoskirjailijan tyylille sopivalla tavalla. Perheenpää on menehtynyt epäilyttävästi 85-vuotissyntymäpäivänään.

Blanc yrittää löytää heikkoja kohtia uhrin perheenjäsenistä päästäkseen johtopäätöksiin. Tapausta tutkivat poliisit jäävät lopulta lähes avustavaan asemaan.

Perhe on persoonoineen ja vikoineen kirjava. Jotkin hahmoista jäävät valitettavasti hieman taustalle.

Chris Evans ja Toni Collette loistavat mahdottoman ärsyttävinä rikkaan perheen kasvatteina. Ransom Drysdale (Evans) on koppava ääliö, joka kohtelee kaikkia ala-arvoisesti. Joni Thrombey (Collette) on Instagram-vaikuttaja, joka on vedättänyt isältään omaisuuksia. Evans on selkeästi halunnut tehdä Kapteeni Amerikan jälkeen jotakin erilaista.

Suurin yllätys on Ana De Armaksen näyttelemä kotihoitaja Marta, jonka rooli osoittautuu merkittäväksi. Siinä missä Craigin etsivä Blanc kuljettaa tarinaa tarjoilemalla genreen viittaavaa huumoria, on Armas Martana sen oivaltava sydän.

Veitset esiin on tyylikäs. Se on lavastettu ja puvustettu erikoisella tyylillä, mutta se ei kuitenkaan astu ulos realismin raja-alueelta. Nyt ei olla Wes Andersonin komediassa.

Tarinan kuljetus on melko perinteinen, mutta se myös onnistuu muistuttamaan katsojaa siitä, että kaikki on hyvin paljolti tässä ja nyt. Nykyajan poliittiseen ilmapiiriin ja kulttuuriin viitataan ohimennen — ja jopa hyvin syvällä tavalla.

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Tyylikäs ja hauska murhamysteeri. Hienoja hahmoja.

Huonoa: Osa hahmoista jää lähes paitsioon.

Erityistä: Rian Johnsonilla on yhä sopimus uuden Star Wars -trilogian luomiseksi.

Timo Alho

Arttu Haglund Amazement Tavallinen perheenisä Matti (Panu Tuomikko) joutuu mystisen ilmiön vuoksi matkalle ympäri maailmaa.

Perhedraamaa teleporttailusta



Poissa (Suomi, 2019)

Ohjaus: Arttu Haglund. Käsikirjoitus: Avi Heikkinen.

Näyttelijät:Panu Tuomikko, Eeva Putro, Julia Hemmilä, Seppo-Ilmari Siitonen, Tommi Korpela, Minka Kuustonen, Rainer Kaunisto, Maruska Verona, Jon-Jon Geitel, Ina Mikkola, Jarkko Niemi.

Kesto: 91 min. K-12.



Arttu Haglundin Poissa on pieni, suuri suomalaiselokuva. Sitä on tehty vuosikausien ajan ja kuvattu ympäri maailmaa. Pieneksi sen tekee minimaalinen 20 000 euron budjetti. Se tuntuu naurettavalta kun miettii tarinan tavoittelemaa mittasuhdetta.

Kyseessä on draamaelokuva perheestä ja teleporttailusta.

Matti Koskinen (Panu Tuomikko) asuu yksinkertaista elämää Kiteellä yhdessä vaimonsa Teijan (Eeva Putro) ja tyttärensä Eevan (Julia Hemmilä) kanssa. Sitten Matti alkaa siirtymään silmänräpäyksessä paikasta toiseen ilman ennakkovaroitusta. Perhesuhteet ovat tietysti kovilla, kun mies katoaa kirjaimellisesti kun tuhka tuuleen.

Erikoinen ilmiö kuljettaa miestä lopulta ympäri maailmaa. Tästä tulee kulkuri jonka jokainen askel voi viedä tätä yhä kauemmaksi kotoa.

Erikoinen asetelma toimii melko hyvin. Paino pysyy perhedraamalla. Vaelluksesta löydetään myös kauneutta. Onko ilmiön takana salainen haave päästä irti liimatehtaan työstä ja banaalista arjesta?

Toteutus on pikkubudjettin huomioonottaen ihan hyvä. Kuvanlaatu vaihtelee suuresti koska elokuvaa on kuvattu niin monilla eri laitteilla ja eri kuvaajien toimesta. Näyttelijäsuoritukset ovat hyviä. Kuvissa vilahtaa tuttuja kotimaisia näyttelijöitä.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Rohkea pikkuelokuva.

Huonoa: Ei pysty peittelemään minibudjettiaan.

Erityistä: Nähtiin Sodankylän elokuvajuhlilla ja Rakkautta ja anarkiaa -festareilla.

Timo Alho