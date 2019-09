Nuijamaan ja Viipurin välisen tien suunnittelu tyssäsi Venäjällä: "Jossain määrin tämä on yllätys" — Viipurista Pietariin vievän moottoritien viimeisen vaiheen toteutus etenee

Nuijamaan ja Viipurin välille kaavaillun valtatien suunnittelu on jäissä. Uuden tien odotettiin parhaassa tapauksessa valmistuvan vuonna 2024, mutta nyt aikataulu näyttäisi venyvän.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kertoo, ettei tiesuunnitelmien teko ole edennyt odotetusti.

— Toteuttamissuunnitelman teko ei valitettavasti ole käynnistynyt.

Viime lokakuussa Etelä-Saimaa uutisoi tien yleissuunnitelman valmistuneen. Toteuttamissuunnitelman tekemisen odotettiin alkavan vuoden 2019 alussa.

Karhula sanoo yllättyneensä, kun suunnitelmien tekeminen ei ole edennyt odotetusti.

— Jossain määrin tämä on yllätys. Olimme kuulleet sellaista epävirallista puhetta venäläisiltä liikenneviranomaisilta, että kun suunnittelu käynnistyy, hanke viedään maaliin.

Karhula kertoo suomalaisten pitävän tiiviisti yhteyttä venäläisviranomaisiin.

— Pidämme asiaa esillä, mutta emme voi tehdä päätöksiä heidän puolestaan. Tietysti Moskovan päässä priorisoidaan hankkeita. Ymmärtääkseni on katsottu, että tie on tarpeellinen, mutta ei kiireellisimmästä päästä.

Mika Strandén Kaiken yleisen liikenteen on tarkoitus siirtyä Saimaan kanavan huoltotieltä uudelle tielle sen valmistuttua. Arkistokuva.

Viipuri–Pietari-tie valmistuu

Nuijamaan ja Viipurin välille suunnitellun 19 kilometrin mittaisen tieosuuden on tarkoitus kulkea Saimaan kanavan huoltotien länsipuolella. Tie lähtee Brusnitshnojen rajanylityspaikalta ja yhtyy Viipurin kehätiehen.

Tie on suunniteltu kaksikaistaiseksi, mutta se on helposti muutettavissa nelikaistaiseksi. Tien mitoitusnopeus on 120 kilometriä tunnissa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sen nopeusrajoitusta. Venäjällä maanteiden yleinen nopeusrajoitus on 90 kilometriä tunnissa.

Kaiken yleisen autoliikenteen on tarkoitus siirtyä uudelle tielle sen valmistuttua. Karhula ei kuitenkaan tässä vaiheessa uskalla arvioida, koska tie voisi valmistua.

Sen sijaan Pietarin ja Viipurin välisen moottoritien rakentaminen edistyy. Karhula kertoo, että jo rakenteilla olevan yli 30 kilometrin jakson lisäksi Viipurin kehätielle asti tulevan osuuden rakentamisesta on tehty toteuttamispäätös ja kilpailutus on käynnissä. Suunnitelmien mukaan kaupungit yhdistävä moottoritie voisi olla valmis vuonna 2024.

Leningradin alueella on käynnissä muitakin tieprojekteja. Karhulan mukaan Viipurin kehätien muuttamista nelikaistaiseksi on suunniteltu ja Viipurista Vaalimaalle johtavan tien rakentamiseksi on jo olemassa toteuttamissuunnitelmat.

— Me toivomme kuitenkin, että järjestys menisi niin, että Viipurista Nuijamaalle vievä tie olisi seuraavana. Kaikki on kuitenkin venäläisten käsissä.