Lappeenrantalainen konkaripoliitikko Heikki Järvenpää lähtee kuntavaaleihin – "On tärkeää, että eri ikäryhmät ovat edustettuna valtuustossa"

Lappeenrantalainen politiikan konkari Heikki Järvenpää (kok.) haluaa jatkaa edelleen politiikassa.

Järvenpää, 72, kertoo, että aikoo olla kokoomuksen ehdokkaana kevään kunnallisvaaleissa.

– Minulla on edelleen halu vaikuttaa asioihin ja lappeenrantalaiseen päätöksentekoon. On myös tärkeää, että valtuustossa on edustettuna eri ikäryhmät ja valtuusto on muutenkin monipuolinen kattaus erilaista vaikuttajista, Järvenpää perustelee.

Järvenpää on toiminut Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa vuosina 1976–1992 sekä vuodesta 2005 eteenpäin, ja ollut kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuosina 1985 ja 1987–1992. Hän toimi myös edellisellä valtuustokaudella valtuuston puheenjohtajana.

Kansanedustajana Järvenpää työskenteli kahteen otteeseen vuosina 1979–1991 ja 1998–1999.