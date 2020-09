Imatralla työttömyysaste oli 16,9 prosenttia, mikä on maakunnan korkein.

Etelä-Karjalassa oli elokuussa työttömänä 7 366 ihmistä. Se on 12,9 prosenttia työvoimasta.

Korkein työttömyysaste oli Imatralla, jossa 16,9 prosenttia työllisistä oli vailla työtä, selviää työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

Lappeenrannassa työttömänä oli 12,2 prosenttia työvoimasta. Maakunnan matalin työttömyysaste, 8,4 prosenttia, oli Lemillä.

Lappeenrannassa työttömien määrä kasvoi elokuussa 946 henkilöllä verrattuna vuoden takaiseen. Se on lukumääräisesti suurin kasvu Etelä-Karjalassa. Imatralla työttömien määrä kasvoi 475 henkilöllä.

Prosentuaalisesti työttömyyden nousu oli suurinta Taipalsaarella ja Luumäellä, joissa työttömyys kasvoi 51 prosenttia ja 44 prosenttia.

Lomautettujen määrä laskussa

Kaakkois-Suomessa oli elokuussa 17 828 työtöntä. Luku on 25,8 prosenttia suurempi kuin elokuussa 2019. Kokoaikaisesti lomautettuna oli 2 566 ihmistä. Se on 2 103 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsauksen mukaan lomautettujen määrä on kuitenkin laskenut huhtikuusta lähes 4 900 henkilöllä ja heinäkuusta 425 henkilöllä. Monet yhtiöt ovat korona-aikana lomauttaneet työntekijöitä.

Etelä-Karjalassa oli lomautettuna 1 078 henkilöä elokuussa.