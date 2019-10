Kaupunginlahteen valunut öljy alkoi levitä perjantaiaamuna — Ympäristötoimi kävi ottamassa vesinäytteen öljyn laadun selvittämiseksi

Ympäristötarkastaja Päivi Uski Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta liikkui Lappeenrannan satamassa perjantaiaamuna valkoisen ämpärin kanssa.

Uski kävi ottamassa vesinäytteen satama-altaasta tarkoituksenaan selvittää veteen päätyneen öljyn koostumus.

—Jos pääsisi kärryille siitä, mitä se on ja voisi rajata vaihtoehtoja pois.

Ensimmäiset havainnot kaupunginlahden öljylautasta tehtiin tiistai-iltana. Kun öljy ei odotusten vastaisesti ollut haihtunut keskiviikkoon mennessä, Etelä-Karjalan pelastuslaitos puomitti Kaupungilahteen laskevan hulevesiputken edustan Kasinonpuiston kohdalla.

Perjantaiaamuna pelastuslaitos sai jälleen ilmoituksen öljylautasta Kaupunginlahdella. Öljyä levinnyt ilmeisesti sopivasta suunnasta puhaltaneen tuulen ansiosta. Torstaina ohutta öljykalvoa näkyi hiekkalinnan kohdalla saakka.

Palomestari Riku Pötry arvioi, että öljy on päätynyt veteen hulevesiputkesta eikä esimerkiksi vuotavasta veneestä. Pelastuslaitos kävi hälytyksen saatuaan paikalla, mutta uusiin toimenpiteisiin ei tässä vaiheessa ryhdytty.

—Öljyä on ohut kalvo ja sitä on mennyt laiturirakenteiden väliin, mistä sitä on hankala kerätä. Seuraamme aktiivisesti tilannetta, ja jos tilanne alkaa eskaloitua, ryhdymme toimenpiteisiin.

Juhana Nyman Öljypuomi oli perjantaina edelleen paikoillaan Kasinonpuiston edustalla.