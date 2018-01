"Kerran hirvi juoksi ihan auton edestä ohi" — Hirvet eivät pääse kunnolla uuden Kuutostien ylitse, paikalliset näkevät hirviä tiellä Jurvalassa liki päivittäin Hirvinauhat eivät ole pysäyttäneet hirviä. Seuraava askel tieturvallisuuden parantamiseksi on hirvien ampuminen, sillä muihin toimenpiteisiin ei ole varaa. Hannele Lankinen Luumäkeläinen Hannele Lankinen nappasi tammikuun puolivälissä Sarvilahdessa Itsenäisyydentien varrelta kuvan kolmesta hirvestä, jotka pyrkivät tielle. Hirvinauhoista hirvet eivät välittäneet mitään.

Luumäen Jurvalan kylää kohti ajettaessa saa olla todella varovainen. Itsenäisyydentien, eli nykyisen Kuutostien vierellä kulkevan rinnakkaistien, varressa liikkuu paljon hirviä. Erityisesti paljon niitä liikkuu Sarvilahden liittymän ja Jurvalan kylän välisellä osuudella.

Jurvalanharjulla asuva Hannele Lankinen ajaa reittiä päivittäin. Hän kulkee Kuutostietä pitkin, ja nousee Sarvilahden liittymästä kohti Jurvalaa vanhaa rinnakkaistietä pitkin. Siinä hirvet tapaa kaikkein varmimmin.

— Itse olen nähnyt hirvet tien reunassa kolme kertaa, ja mieheni vielä useammin. Kerran hän joutui kunnolla jarruttamaan, kun hirvi juoksi ihan auton edestä, Lankinen kertoo.

Hänen mukaansa paikalliset näkevät hirviä tien varressa liki päivittäin. Erityisen paha tilanne oli tammikuun alkupuolella.

— Hirvet jäivät mottiin. Uudella Kuutostiellä on hirviaidat, ja Kivijärvi ei ollut jäässä. Nyt pakkasten myötä tilanne on vähän helpottanut.

Hirvinauhat eivät auttaneet

Sarvilahden kohdalla kulkee paljon hirviä. Luumäen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hyypiä kertoo, että siinä sijaitsee hirvien luontainen kulkureitti, jota ne ovat kulkeneet pitkään. Nyt reitti on poikki, sillä uusi Kuutostien osuus on rajattu molemmilta puolilta hirviaidoilla.

— Aitojen takia hirvet eivät pääse ylittämään Kuutostietä. Nyt ne pakkaantuvat Itsenäisyydentien varteen, ja se on paha paikka, sanoo Hyypiä.

Hirviä on alueella runsaasti ja aiheesta on tullut yhdistykselle paljon yhteydenottoja kuntalaisilta. Alueelle ripustettiin hirvinauhaa, jonka toivottiin ohjaavan hirvet muualle. Nauhat eivät ole kuitenkaan toimineet, vaan hirvet ovat tulleet niistä läpi.

Lankinen sai kuvan

Hannele Lankinen nappasi vastaavasta tilanteesta kuvan tammikuun puolivälissä Sarvilahdessa.

— Hirvi vain kumarsi päätään, eikä ollut liikkumassa minnekään, kun minä otin kuvan.

Kuvassa näkyy kolme hirveä, mutta kaikkiaan niitä oli Lankisen mukaan viisi.

Lankinen on huolissaan erityisesti ulkopaikkakuntalaisista.

— Kyllä siinä vaaran paikka on. Paikalliset tietävät alentaa nopeutta ja ajaa tarkasti, mutta ulkopaikkakuntalaiset eivät tiedä vaarasta.

Hyypiän mukaan Kuutostien ohitustien rakentamisessa on tehty virheitä. Hirviä varten olisi pitänyt rakentaa ylikulkusilta.

— Metsästäjiltä kyllä kysyttiin mielipidettä, mutta sitä ei otettu vakavasti. Nyt olemme tässä tilanteessa.

Yksi alikulku on

Kuutostien alittaa yksi alikulku Hurtanmaan kohdalta. Lehtosen ja Hyypiän mukaan hirvet eivät kuitenkaan käytä sitä. Projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta kertoo, että alikulku on tehty tiesuunnitelman mukaisesti.

— Suunnitelma valmistui vuonna 2010. Minulla ei ole tietoa, miksi siihen päädyttiin eikä esimerkiksi ylikulkua rakennettu.

Liikasen mukaan on selvää, että Kuutostielle rakennetut hirviaidat muuttavat hirvien kulkureittejä. Liikennevirastoon ei ole kuitenkaan oltu yhteydessä hirvien takia.

— Me toteutimme tiesuunnitelman mukaisen tien, eikä suunnitelmissa ole tehdä sille muutostöitä.

Rahaa ei ole

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) vastaavat maanteiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että Luumäen hirvitilanne on siellä hyvin tiedossa.

— Hirvien kaataminen on seuraava askel, Lehtonen sanoo.

Paikallinen metsästysseura Toikkalan Erä on hakenut poikkeuslupaa hirvien ampumiseen Kaakkois-Suomen Riistakeskukselta.

Uuden ylikulun rakentaminen on kallista, eikä siihen ole rahaa.

— Liikenneympäristön parantamiseen ei perusväylänpidossa ole kuluvalle vuodelle käytännössä ollenkaan rahaa. Emme pysty tekemään edes hidasteita tai keskisaarekkeita, saati sitten riistasiltaa, sanoo Lehtonen.

Alueella on sattunut useampia läheltä piti -tilanteita. Poliisi on kirjannut Luumäeltä seitsemän hirvionnettomuutta viime vuonna, joista yksi on Sarvilahdesta.