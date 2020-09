Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen Markku Heikkilä (kok.) jättää valtuustotyön toistaiseksi. Heikkilän ilmoitus asiasta käsiteltiin maanantaina kaupunginhallituksessa.

Rakennusalan yrittäjänä työskentelevä Heikkilä kertoo, että vetäytymisen taustalla on henkilökohtainen syy. Heikkilä ei tässä vaiheessa halua avata vetäytymisen taustaja enempää.

– En pysty osallistumaan kaupungin asioiden hoitoon niin täysipainoisesti, kuin pitäisi. Siksi on parempi väistyä, Heikkilä sanoo.

Ensimmäistä kauttaan Lappeenrannan valtuustossa istuvan Heikkilän mukaan osallistuminen ensi kevään kunnallisvaaleihin on epävarmaa.

Heikkilän siirtyminen sivuun johtaa erikoiseen kiertoon valtuustossa. Hänen tilalleen nousee keskustalainen varavaltuutettu Antti Vilkko.

Paikka kuuluu vaalituloksen mukaan keskustalle, sillä äänet kerännyt Markku Heikkilä loikkasi valtuustokauden alussa keskustan riveistä kokoomukseen.

Vilkolle valtuustotyöskentely on tuttua, sillä hän on ennenkin tuurannut muun muassa Heikkilää. Vilkko on myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksen jäsen.

Keskustan riveissä on ollut enemmänkin vaihdoksia tällä vaalikaudella. Heikkilän lisäksi Linda Brandt-Ahde siirtyi keskustasta kokoomukseen vaalikauden alussa. Lisäksi valtuutettu Jarmo Pulli menehtyi kesken vaalikauden. Hänen tilalleen nousi ensimmäinen varajäsen Johanna Ikävalko.