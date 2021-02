Purettava Lappeenrannan seurakuntakeskus avaa ovensa kierrättäjille ja remontoijille, jotka saavat hakea sisältä kaiken tarvitsemansa – Tältä rakennuksessa näyttää sen viimeisinä hetkinä

Talon ikkunoihin, ulko-oviin ja ulkoseiniin ole lupa kajota tempauksessa, jolla seurakunta säästää kierrätyksen vaivassa ja kustannuksissa. Muuten sisältä voi napsia omalla vastuulla sen, mikä on irrotettavissa. Seurakuntakeskuksesta tuli käyttökelvoton ja liian kallis korjattavaksi.

Entisen seurakuntakeskuksen ala-aula on surkea näky. Osa lattiapintaa on kateissa ja märkänä, useissa sisäovissa on isoja reikiä ja siellä täällä seisoo kalusteita, joille ei ole enää löydetty käyttöä.