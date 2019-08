"Ei olisi huono asia pohtia kiihkottomasti vapaaehtoista veneilykorttia", toteaa Lappeenrannan pursiseuran Topiantti Äikäs — Veneajokortti noussee taas keskusteluun Saaristomeren onnettomuuden myötä

Saaristomerellä lauantaina sattunut, kaksi kuolonuhria vaatinut moottoriveneen ja purjeveneen onnettomuus nostanee esille keskustelun veneajokortin vaatimuksesta. Tätä mieltä on Lappeenrannan pursiseuran kommodori Topiantti Äikäs.

— En ihmettelisi lainkaan, jos nyt aletaan pohtia, tulisiko veneilijöillä olla jonkinlainen vapaaehtoisuuteen perustuva lupakirja tai järjestelmä, joka todistaisi, että päällikkö on kykeneväinen toimimaan veneen koon ja laadun edellyttämällä tavalla.



Vesiliikennelaki on parhaillaan uudistuksen alla, ja uudessa laissa huviveneen päällikön vastuu korostuu.



Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Päällikkö voi kuitenkin olla muu henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.

— Tuntuu hullulta, että isoja huviveneitä saa ajaa kuka tahansa ilman pätevyyksiä. Kun tullaan riittävän suuriin hevosvoimamääriin, painoluokkiin, hallittavuuteen ja syväykseen, ei olisi huono asia pohtia kiihkottomasti jonkinlaista vapaaehtoista veneilykorttia, Äikäs sanoo.