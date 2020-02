Venäjän tulli ei päästänyt perjantaina OP-rahoitusyhtiön autoja Venäjälle Nuijamaalta ja Vaalimaalta

Yleensä Venäjä ei päästä tietyn rahoitusyhtiön autoja maahan, kun yksi rahoitusyhtiön autoista on jättänyt poistumatta Venäjältä. Suomen tulli ja OP-rahoitus selvittävät asiaa.

Etelä-Saimaan lukija oli aikeissa mennä autolla Nuijamaan rajanylityspaikan kautta Venäjälle viime perjantaina. Rajanylitys kuitenkin tyssäsi Venäjän tulliin, joka ilmoitti, ettei OP-rahoituksen autolla pääse Venäjälle. Rajanylittäjälle kerrottiin, että toisen suomalaisen auto olisi jäänyt palaamatta Suomeen.

Edellisellä viikolla lukija oli käynyt samalla autolla ilman ongelmia Venäjällä.

Kun lukija palasi Suomen puoleiselle rajanylityspaikalle, hänelle kerrottiin, että tapauksia neljä muutakin rajanylittäjää oli siihen mennessä käännytetty. Lukija ihmettelee, miksei hänelle kerrottu Suomen puolella, kun auton rekisteriotetta katsottiin, että Venäjän puolella voi olla ongelmia.

Tulli ottaa yhteyttä ajoneuvon haltijaan

Nuijamaan tullin päällikkö Petri Kukkonen kertoo, kun jonkun rahoitusyhtiön autoja ei ole päästetty Venäjälle, ongelma on tyypillisesti ollut se, että yksi tai monta kyseisen rahoitusyhtiön autoa on jäänyt Venäjälle tai ei ole ainakaan Venäjän tullin tietojen mukaan palannut Suomeen.

– Yleensä näissä tapauksissa venäläiset ovat kysyneet asiasta ajoneuvon haltijan antamasta osoitteesta, onko ajoneuvo palannut Suomeen. Yleensä he vielä antavat Suomen tullille kuukausipalaverissa tiedon näistä ajoneuvoista, ja me olemme pyrkineet selvittämään näiden ajoneuvojen tilannetta, Kukkonen sanoo.

Kukkosen tiedossa ei ole, että Suomen tullia olisi nyt pyydetty selvittämään jonkun OP-rahoituksen auton tilannetta.

Kukkonen on tiedustellut asiaa myös Nuijamaan Venäjän puoleisen rajanylityspaikan Brusnitshnojen tullin päälliköltä, mutta ei ollut vielä tiistaina aamulla saanut vastausta.

Vaalimaan rajanylityspaikalta oli kerrottu Kukkoselle, että viime perjantaina useita autoja olisi käännytetty Venäjän puolelta takaisin Suomeen.

Kukkonen arvelee, että Nuijamaan rajatarkastajat ovat saaneet tiedon Vaalimaan käännytetyistä autoista ja ovat maininneet siitä käännytetylle.

– Jos oikeasti on niin, että OP-rahoituksen autolla ei pääse Venäjälle, totta kai me pyrimme tiedottamaan siitä matkailijoita. Tällaiset ihmiset eivät yleensä käy Tullin tiskillä, koska heillä ei ole tulliselvitettävää. Tiedon pitäisi siis olla rajatarkastustiskillä tai muulla näkyvällä paikalla.

OP selvittää asiaa

OP-ryhmään on tullut tieto, että Venäjän rajalla on jotain ongelmia ollut.

– Selvitämme asiaa viranomaisten ja Venäjän konsulaatin kanssa, että mistä on kysymys, OP-yrityspankin johtaja Jari Jaulimo sanoo.

Yleensä rajanylityksessä olleet ongelmat on saatu selvitettyä joissakin päivissä.

– Minulla ei ole tietoa, että niitä olisi ollut useita tapauksia. Hankaluus on, että on satunnaisesti ollut ongelmia. Suurin osa on päässyt aivan normaalin käytännön mukaisesti.

Venäjälle rahoitusyhtiön autolla matkaa suunnittelevan pitää pyytää rahoitusyhtiöstä valtakirja auton maasta viemiseksi sekä varmistaa vakuutusyhtiöstä, että vakuutus on voimassa Venäjällä.

– Jos ongelmia ilmenee, kannattaa meihin olla yhteydessä, että meillä on ajantasaista tietoa ja pääsemme nopeasti selvittämään asiaa, Jaulimo neuvoo OP-yrityspankin asiakkaita.

Taustalla lakimuutos vuonna 2018

Syyskuussa 2018 Venäjä ei päästänyt maahan rahoitusyhtiöiden rahoittamia autoja. Syynä oli lakimuutos, jonka mukaan ulkomaan kansalainen saa tuoda Venäjälle kerrallaan vain yhden omistamansa kulkuneuvon ilman erillistä tullimaksua.

Venäjä vaati rahoitusyhtiöiden rahoittamien autojen haltijoilta tuhansien eurojen tullipanttia. Tämä aiheutti jonoja raja-asemille ja vaikeutti ostosmatkailua.

Tilanne ratkesi, kun Suomen tulli kokosi listan rahoituslaitoksista, joiden omistamat autot voi päästää Venäjälle.

Haastateltu rajanylittäjä haluaa pysyä nimettömänä, koska ei halua julkisesti arvostella Suomen tai Venäjän viranomaisia.