Rautjärveläiset tunnistavat peruskunnan hyvät puolet ja ovat ymmärtäväisiä puutteille palveluissa — Kaupasta saa ruokaa, latujakin riittää Hannu Ojala Arja Haakana on tehnyt työuransa Simpeleellä. Kiia-Lotta Vesikko hakee opiskelupaikkaa Joensuusta.

Rautjärven kunta on selvityttänyt kyselyllä ja kuntalaisten näkemyksiä kunnan pitovoimasta, brändistä ja imagosta. Vastaajia oli yhteensä 148.

Kriittisimpiä vastaajia olivat nuoret, ja perheelliset keski-ikäiset sekä yrittäjät.



Lukion taukotuvassa on selkeä näkemys kunnan hyvistä ja huonoista puolista.

— Perusasiat ovat kunnossa, kaupasta saa ruokaa, kiteyttää Jenni Mäkäläinen.

Ekstraa on 2. luokan opiskelijoiden mielestä niukasti, mutta tilanne ymmärretään. Pienellä kunnalla on pienen kunnan mahdollisuudet.

— Tänne tarvittaisiin enemmän ihmisiä, että tarjonta olisi monipuolisempaa.



Siiri Saukkonen tuntee liikuntatarjonnan rajoitukset.

— Täällä voi harrastaa jalkapalloa ja hiihtämistä.

Oma lajivalinta on jalkapallo, ja sitä pelataan harrastajien puutteessa osin sekajoukkueella.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä pienen lukion pieniin opetusryhmiin.

Lukion 2. luokan 13 oppilaasta tyttöjä on yhdeksän. Peruskoulun päättäneistä pojista suurin osa on valinnut ammatillisen koulutuksen, jota ei ole tarjolla omassa kunnassa.

Arja Haakana on pitänyt pitkään omaa parturi-kampaamoa Simpeleen keskustassa.

Ikänsä Rautjärvellä asuneena, hän on tyytyväinen paikkakunnan tarjoamiin palveluihin.

— Mielestäni täällä on panostettu tulevaisuuteen, nuoriin. Esimerkiksi liikuntapaikkoihin on satsattu hyvin.



Varjopuolet ovat Haakanan mukaan kaikkien nähtävissä keskustan katukuvassa. Kaupalliset palvelut ovat kaventuneet, kun väki on vähentynyt.

— Minua huolestuttaa eniten vanhempien ihmisten tilanne. Nuoremmilla on autot ja he ostavat netistä, mutta vanhojen ihmisten tilanne on toinen. He hakevat palveluja paikallisesti.

Perusvaatetta arkeen

Kylän ainoa vaatekauppa on lopettanut jo vuosia sitten. Haakana toivoo, että Simpeleellä olisi myymälä, josta saisi päivittäin tarvittavia perusvaatteita.

Tarve tällaiselle vaatetavaralle on Haakanan muistikuvan mukaan tullut esille myös kylän K-kauppiaan haastattelussa.

— Hän taisi ihmetellä, kuinka paljon on mennyt kaupaksi miesten sukkia.



Haakanan asiakkaan on Rautjärven lukiosta keväällä 2016 kirjoittanut Kiia-Lotta Vesikko.

Hän kuuluu siihen asukasjoukkoon, joka tulevaisuuden odotukset tarkoittavat muuttoa pois kunnasta.

Luokanopettajan sijaisuuksia hoitanut Vesikko haluaisi opetuspuolelta itselleen ammatin ja katse on kääntynyt Joensuun suuntaan.

148 asukkaan näkemykset asumisesta elämisestä

Rautjärveläisistä 83 prosenttia on varma, että asuu loppuelämänsä kunnassa. Tulos selviää Innolink Researchin kunnalle tekemästä selvityksestä.

Hyvän tuloksen katvepuolena voidaan pitää vastaajien ikäjakaumaa. 66 prosenttia vastaajista oli yli 55 vuotiaita ja kuntaan jo juurtuneita. Vain viisi prosenttia vastaajista kertoi muuttavansa varmasti muualle.

Asukkaat ja kesäasukkaat pitävät Rautjärveä turvallisena ja sopivana asuinpaikkana perheille.

Perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja kirjaston palveluihin ollaan tyytyväisiä.

Asumisviihtyvyyttä haittaavat kapeat kaupalliset palvelut. Myös työelämän mahdollisuudet saivat vastaajilta huonon arvosanan.

Nuorten vastauksissa syy muuttaa pois kunnasta oli opiskelupaikka muualta, riittämätön yksityinen palvelutarjonta ja riittämättömät harrastusmahdollisuudet-

Nuorilla aikuisilla ja keski-ikäisillä tärkein peruste muuttoon kunnasta olisi oman tai puolison työpaikka muualta.

Kaupallisten palvelujen lisäksi kuntalaiset haluavat parempia liikkumiseen liittyviä palveluja. Liikennepalvelut korostuivat muualta kuntaan muuttaneiden vastauksissa. Rautjärvellä ikänsä asuneet nostavat ykköspaikalle kaupalliset palvelut.