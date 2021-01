Toimitusjohtaja Jukka Jyrkisen mukaan yritykselle ei jäänyt muita vaihtoehtoja, kun Venäjän matkailun tulevaisuus on niin sumuinen.

Eteläkarjalainen matkatoimisto Itämatkat Oy on hakeutunut konkurssiin. Konkurssihakemus tuli vireille Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa joulukuussa. Perusteluna oli velallisen ilmoitus maksukyvyttömyydestä.

Itämatkojen toimitusjohtaja Jukka Jyrkisen mukaan yritykselle ei jäänyt muita vaihtoehtoja, kun Venäjän viisumeihin ja muun muassa Pietariin, Viipuriin ja Karjalan kannakselle suuntautuviin matkoihin erikoistuneen yrityksen liiketoiminta loppui koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja Venäjän rajan sulkeutumisen takia käytännössä kokonaan.

– Tilanne on ollut lähes koko viime vuoden sellainen, että rajat ovat olleet kiinni eikä ole tietoa milloin Venäjän konsulaatti voi aloittaa viisumien myöntämisen tai voitaisiin taas ryhmiä myydä eteenpäin. Kaikki kivet on käännetty ja yritetty miettiä, mitä tehdä ja milloin tilanne voisi normalisoitua. Tulevaisuus on niin sumuinen, emmekä yhtään tiedä miten liiketoiminta voisi taas pyörähtää käyntiin, Jyrkinen sanoo.

Itämatkoilla oli kevään ja kesän ajalle varattu Jyrkisen mukaan parisenkymmentä bussi- ja junaryhmämatkaa, mutta ne jouduttiin koronatilanteen takia perumaan.

Peruttujen matkojen liiketuotot menetettiin. Ryhmien palveluista oli myös maksettu ennakkoon Venäjällä oleviin kohteisiin. Jyrkinen ei usko, että ennakkomaksuja palautetaan Itämatkoille.

– Ei niitä tule varmaan koskaan pois saamaan.

Koronatuki auttoi bussiyritystä

Jyrkinen kertoo, että yritys käänsi kaikki kivet kulujen minimoiseksi.

– Toinen vaihtoehto olisi ollut, että omistajat laittavat yritykseen lisää rahaa, mutta sekin kariutui, kun ei oikein tiedetty milloin tämä tilanne päättyy. On ollut vain kuluja, kuluja, kuluja.

Muista Jyrkisen yrityksistä myös Saimaa Expressin tilanne on haasteellinen. Bussiyhtiön osalta koronatuki on auttanut eteenpäin ja kakkoshakemus laitetaan pian sisään.

– Viro ja Tallinna ovat olleet pääkohteena, mutta myös muut Baltian maat ja Tukholma. Nyt kaikki on seis. Korvaavaa liikennettä kotimaan osalta on yritetty miettiä, mutta ryhmät eivät matkusta tällä hetkellä. Jos ihmiset matkustavat, he kulkevat omatoimisesti omalla autolla.

HH-kuriirin osalta postiliikennepalvelu Venäjälle on Jyrkisen mukaan pystytty lähes ainoana alan toimijana keskeytyksettä ja normaalisti säilyttämään.

– Ajamme edelleen ja koko ajan. Siellä on ollut myös matkustajia, joita olemme pystyneet palvelemaan ja auttamaan rajan yli molempien maiden viranomaisten pyynnöstä ja tuella.

Työntekijöiden tilanne painaa

Eniten Itämatkojen konkurssissa Jyrkistä painavat menetetyt työpaikat.

– Kaikista eniten harmittaa se, että viisi henkeä olemme työllistäneet ja heidän työnsä ovat menneet. Pahimmin koronakriisi on puraissut juuri matkailu- ja kuljetusaloihin.