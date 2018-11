Lappeenrantalainen Noora, 18, oli vuosia ahdistunut ja alakuloinen. Elämänilo oli kadoksissa, ja olo oli koko ajan huono. Noora arveli, että selviäisi omin avuin, mutta hänen ystävänsä olivat eri mieltä.



Puoli vuotta sitten eräs Nooran huolestuneista kavereista päätti soittaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mielenterveyspoliklinikalle ja kertoa ystävänsä pahasta olosta. Jo samana päivänä tapaaminen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa olisi järjestynyt.

— Ensimmäinen aika ei sopinut minulle, joten menin seuraavalla viikolla. Siitä saakka olen käynyt viikoittain samalla hoitajalla, Noora kertoo.



Noora on sittemmin saanut virallisen diagnoosin, joka on sekamuotoinen masennus- ja ahdistustila. Ahdistus on toisinaan koko ajan läsnä, ja joskus hän saa paniikkikohtauksia.



Avun saaminen on kuitenkin helpottanut oloa. Terapiassa on selvinnyt, että Nooran mielenterveysongelmat johtuvat elämän suurista menetyksistä.

— Kaikki on mennyt tosi sujuvasti. Minulla on ihana hoitaja, joka on pysynyt samana. Olen pystynyt aloittamaan asioiden prosessoinnin, ja saan terapiaa ja lääkkeet, jotka tarvitsen.