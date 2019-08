Ainutlaatuinen luksusjahti Black Pearl kiinnittyi aamulla laituriin Kotkan Kantasatamassa — Maailman toiseksi suurin purjeellinen jahti voi purjehtia täysin ilman päästöjä

Black Pearl on maailman toiseksi suurin purjeellinen jahti. Se on harvinaislaatuinen alus, sillä se kykenee purjehtimaan täysin päästöttömästi. Ensimmäistä kertaa Suomessa vierailevan aluksen rantautumispaikaksi valittiin Kotka, koska se on hyvällä etäisyydellä muista Itämeren satamista. Jahdin kapteeni Chris Gartner on käynyt Suomessa ennenkin. Alus viettää Suomessa ainakin keskiviikon, mutta miehistökään ei vielä tarkkaan tiedä, milloin ja minne matka jatkuu.