Moni jättää bitcoin-voittonsa ilmoittamatta verottajalle — Lappeenrantaan avatulla bitcoin-automaatilla nostot ja panot tapahtuvat täysin anonyymisti Ylitarkastaja Timo Puiro Verohallinnosta muistuttaa, että virtuaalivaluuttakaupoista saadut voitot ovat pääomatulona verotettavaa tuloa. Marleena Liikkanen Kauppakeskus Oprissa olevan Hobbitti-liikkeen tuulikaappiin avattiin viime viikolla Lappeenrannan ensimmäinen bticoin-automaatti.

Moni virtuaalivaluutoilla kauppaa käyvä jättää voittonsa ilmoittamatta verottajalle.

Ylitarkastaja Timo Puiro Verohallinnosta muistuttaa, että virtuaalivaluuttakaupoista saadut voitot ovat pääomatulona verotettavaa tuloa.

—On niitä ilmoitettu, mutta meidän kokemustemme mukaan hyvin paljon on isojakin summia jätetty ilmoittamatta. Toisaalta aika paljon on ilmoitettu isoja summia vapaaehtoisesti.

Puiro sanoo, että verohallinnossa seurataan virtuaalivaluutoilla käytävää kauppaa tarkasti. Hänen mukaansa verot maksamatta jättäneitä pystytään jäljittämään tietoja analysoimalla.

—Vajaassa kahdessa vuodessa olemme pystyneet verottamaan 550 tapausta. Lisää on tulossa.

Puiro selittää, että eri lähteistä kerättyä tietoa verrataan bitcoinin lohkoketjuun, eli eräänlaiseen bitcoin-tapahtumien kirjanpitojärjestelmään.

—Näitä analysoimalla pystymme tunnistamaan virtuaalilompakoita ja niiden haltijoita ja pystymme seuraamaan, mitä transaktioita niihin liittyy.

Marleena Liikkanen Bittimaatti, bitcoin-automaatti Lappeenrannan Valtakadulla, Hobbitin eteisessä.

Automaatilla käyttäjät ovat anonyymeja

Lappeenrantaan avattiin viime viikolla kaupungin ensimmäinen bitcoin-automaatti.

Prasos-yhtiön kauppakeskus Opriin avaamalla Bittimaatilla voi ostaa käteisellä rahalla bitcoineja, jotka tallennetaan käyttäjän virtuaalilompakkoon älypuhelimen sovelluksen kautta.

Myös bitcoinien myyminen onnistuu. Tässä tapauksessa virtuaalisen siirron jälkeen automaatti antaa käyttäjälle maksun seteleinä.

Bitcoinien hinta määräytyy päivän kurssin mukaan. Prasos ottaa siirroista komission.

Puiro sanoo, että anonyymisti tapahtuvien automaattinostojen ja -panojen osalta käyttäjien tunnistaminen on vaikeampaa.

—Kyllä varmasti näin on. Automaatilla on myös helppo muuttaa käteisenä olevaa valuuttaa bitcoin-muotoon ja lähettää sitä eri puolille maailmaa.

Automaattitoimintoihinkin pystytään Puiron mukaan kuitenkin haluttaessa puuttumaan.

—Jos lompakko tavataan muussa yhteydessä ja se pystytään tunnistamaan, kyllä siellä näkyvät nostot tai panot samaan tapaan.

Toimitusjohtaja Henry Brade Prasos-yhtiöstä muistuttaa, että anonymiteetista huolimatta automaatteja myös valvotaan.

Automaateilla on kameravalvonta.

—Automaatti tarjoaa yksityisyyttä, mutta ei ole helppoa pysyä anonyymina, jos kyseessä on rikostutkinta tai -epäily. Me emme kuvaa, mutta lähtökohtaisesti automaateilla on 1—2 kameraa, jotka osoittavat niiden suuntaan.

Bittimaatti-automaatteja on Suomessa Lappeenrannan automaatti mukaanlukien yhdeksän. Kymmenes avataan torstaina Helsingin Asematunneliin.