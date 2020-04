Maasotakoulun, Utin ja Vekaranjärven varuskunnat ovat toistaiseksi välttyneet koronalta – Lomalla ollut varusmies sairastui ja hakeutui kotonaan hoitoon

Utissa muutama varusmies on ollut kotieristyksessä. Tartuntoja heissä ei ole todettu.

Maasotakoulussa ja Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä varusmiehet ja henkilökunta ovat toistaiseksi välttyneet koronavirustartunnoilta.

Maasotakoulussa ei ole tällä hetkellä yhtään koronavirusepäilyäkään, Maasotakoulun tiedottaja Sari Pöyhönen sanoo.

Pöyhönen kertoo, että suurin osa tekee töitä etänä.

– Varusmiehiä ja palkattua henkilökuntaa on myös jaoteltu osastoihin. Nämä eri osastot eivät kohtaa. Ulkopuolinen liikenne varuskuntaan on kielletty. Tällaisia varotoimenpiteitä on tehty.

Maasotakoulu toimii Kaakkois-Suomessa Lappeenrannassa ja Haminassa.

Varusmies sairastui lomalla

Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä yksi varusmiehistä sairastui lomalla ollessaan. Hän on hakeutunut tutkimuksiin ja hoitoon kotipaikkakunnallaan, Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä sanoo.

Karjalan prikaati testaa varuskunnassa niitä, joiden epäillään altistuneen koronavirustartuntaan.

Kevään tautitilanne on muuten varuskunnassa Skytän mukaan jopa hieman normaalia vuotta maltillisempi.

– On ollut keväitä, jolloin tautitilanne on ollut huomattavasti pahempi.

Lomajärjestely on auttanut

Yksi syy siihen, ettei koronavirus ole päässyt leviämään on Skytän mukaan varusmiesten lomajärjestely.

Kaksi viikkoa lomalla olleet varusmiehet palasivat pääsiäisen jälkeen maanantaina varuskuntaan. Puolentoista viikon kuluttua tulevat seuraavat. Puolet prikaatin varusmiehistä asuu Uudellamaalla.

Ne joukot, jotka ovat paikalla, eivät kohtaa toisiaan.

– Järjestely on toiminut hyvin. Se on antanut hyvät mahdollisuudet ylläpitää valmiutta ja jatkaa koulutusta.

Varuskunnassa korostetaan Skytän mukaan käsihygienian ja siisteyden tärkeyttä. Ulkoa varuskuntaan ei päästetä kuin tarvike- ja ruokakuljetukset. Koronapandemian alkaessa varuskunnista suljettiin urheilu- ja muut kokoontumispaikat.

– Jos jollakin epäillään altistusta koronavirukselle, silloin hänet eristetään muista.

Utin saapumiserä kotiutetaan normaalisti

Utin jääkärirykmentti on niin ikään välttynyt koronavirustartunnoilta.

– Muutama varusmies on varotoimenpiteenä kotieristyksessä. Vahvistettuja tartuntoja meillä ei ole ollut, esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jussi Kosonen kertoo.

Varuskunnan yhteydessä olevassa sotilaslääketieteen keskuksessa testataan mahdolliset tautiepäilyt. Myös Utissa terveystilanne on normaalioloihin verrattuna melko hyvä.

– Voisi arvioida, että se on jopa parempi kuin aikaisempina vuosina tähän aikaan, Kosonen sanoo.

Utissa varusmiesten koulutus jatkuu, eikä siihen ole Kososen mukaan tullut merkittäviä rajoituksia.

– Koulutussuunnitelmaa soveltamalla tämän saapumiserän tavoitteet saavutetaan aivan hyvin.