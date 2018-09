Sauna on päivän päätös ja kohokohta. Yhdessä löylyissä istuminen pyyhkii pois päivän rasitukset.

Näin kuvailee imatralainen Kari Lamberg, joka on käynyt 1990-luvulta asti poikansa Juha Lambergin ja vävypoikansa Jari Kososen kanssa saunomassa Joutsenon Hinkanrannassa.



Kolmikon yhteinen perinne on jatkunut katkeamatta vuosikymmeniä, ja saunomisesta puhuttaessa harrastus on miesten mielestä liian kevyt sana. Pitää puhua elämäntavasta.

— Asumme lähekkäin, ja tuntui hullulta ajaa autolla peräjälkeen Hinkanrantaan. Aloimme saunoa porukalla, Juha Lamberg kuvailee perinteen alkamista.



Satunnaisesti miesten kööriin liittyy myös lapsia ja muita sukulaisia, ja saunojien joukko kasvaa yli kymmenhenkiseksi.

Ei saunassa tarvitse koko ajan mölistä. Se on rauhoittumisen paikka. -Kari Lamberg

Savusauna on arjen luksusta

Lambergeille ja Kososelle saunailta on joka ilta. He ovat olleet lapsesta asti kovia saunomaan.

— Maanantaisin käydään aina savuilla. Jonain iltana viikossa tulee käytyä kotona saunassa emännän kanssa, Juha Lamberg kertoo.



Savuilla käyminen tarkoittaa savusaunaa. Kolmikko kuuluu 1990-luvulla perustettuun Saimaan saunaseuraan, jonka oma savusauna rakennettiin Hinkanrantaan vuonna 2002.



Savusaunassa on miesten mukaan parhaat löylyt. Varsinkin illan viimeisellä tunnilla löyly on pehmeä.

Uskontoa tai politiikkaa ei nosteta lauteille

Saunomisrituaaleihin kuuluvat uinti ja kylmä vissyvesi.

— Vaatteet jätetään ulos saunan seinän taakse, sitten mennään saunaan, sitten uimaan, sitten vähän aikaa ihmetellään, juodaan vissyä ja rupatellaan. Löylyissä käydään kolme tai neljä kertaa. Sellainen tunnin setti se on kokonaisuudessaan, Juha Lamberg selostaa.



Lauteilla puhutaan ajankohtaisista aiheista, mutta uskontoa tai politiikkaa ei puida.

— Jos jollain on jokin ongelma, sitä ratkotaan yhdessä. Ratkaisu yleensä keksitään, Juha Lamberg kertoo.

Sellaisiakin hetkiä on, ettei lauteilta kuulu pihaustakaan.

— Ei saunassa tarvitse koko ajan mölistä. Se on rauhoittumisen paikka, Kari Lamberg sanoo.



Vuoden kohokohta on Tuomaan päivän sauna 21. joulukuuta. Se aloittaa ja rauhoittaa joulunajan.

Minna Mänttäri Jari Kosonen, Juha Lamberg ja Kari Lamberg ovat havainneet saunan terveysvaikutukset omakohtaisesti. Uni tulee saunan jälkeen hyvin ja on syvää, ja verenpaine laskee.

Löylykilpailut jätetään muille

Saunaseuran jäsenet järjestävät muutakin yhteistä tekemistä kuin saunomista, esimerkiksi retkiä. Toisinaan lauteilta tuttuja kasvoja on kuitenkin vaikea tunnistaa saunan ulkopuolella.

— Kun saunassa poukkoilee ilman silmälaseja, ei välttämättä tunne muusta kuin äänestä, Kari Lamberg sanoo.



Miehet kertovat, että saunaseuraan kuuluu kaikenikäisiä ihmisiä. Korkeakouluopiskelijoitakin käy taajaan Hinkanrannassa.

— Ulkomaalaiset opiskelijat ovat innoissaan tästä paikasta, Jari Kosonen sanoo.

Alkuaikoinaan saunaseura koostui lähinnä kilpasaunojista, jotka kävivät saunomisen maailmanmestaruuskilpailuissakin.

— Puhumme, että hyö ovat niitä kovia poikia, Jari Kosonen kertoo.

— Lähdetään alta pois, kun kovat pojat tulee, Juha Lamberg sanoo ja nauraa.



Lambergit ja Kosonen eivät ota löylykilpailuja. Saunominen on heille suuri nautinto, jonka terveysvaikutukset on havaittu. Kari Lamberg on mitannut verenpainettaan ja huomannut saunomisen laskevan sitä. Myös uni tulee saunan jälkeen hyvin, miehet kertovat.

— Saunan jälkeen olo on raukea. Syvän puhdas, Juha Lamberg kuvailee.