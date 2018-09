Sunnuntaina kello 17 Tuosan leirikeskuksessa paljastettiin Lauritsalan Siniveljien uuden koulutusaluksen nimi. Reilu kymmenmetrinen Botnia 6 -purjevene kastettiin Myrskylintu II:ksi.

Nimi on viittaus lippukunnan ensimmäiseen alukseen. Ensimmäinen Myrskylintu oli purjevene, jolla partiolaiset harjoittelivat purjehdustaitoja 1940-luvulla.

Uusi alus saatiin lahjoituksena syksyllä 2016.

— Huomasimme, että siinä oli paljon remontoitavaa, Elmo Vilenius kertoo.

— Aika paljon on tehty lasikuitutöitä, muun muassa laipioita. Pohja on hiottu kokonaan ja maalattu. Uusia lattioita tehtiin ja vedeltiin sähköjä, Vilenius luettelee.