Kela pitää todennäköisenä, että uudenlainen kilpailutus säästää rahaa. Perheet Etelä-Karjalassa pelkäävät, että lasten kuntoutus huononee. Esimerkiksi 7-vuotias Lenni Venäläinen on hyötynyt terapioista.

Lenni Venäläinen, 7, on käynyt fysioterapiassa noin kuusi vuotta. Lennillä on vartalon liikkeiden hallintaa vaikeuttava CP-vamma ja hän käyttää pyörätuolia. Nyt tavoitteena on muun muassa seisomaan nousu, jotta vaikkapa vaatteiden pukeminen sujuvoituisi.