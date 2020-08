Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistyminen ei ole saamassa valtion budjettirahoitusta ensi vuodelle.

Sisäministeriön torstaina julkaiseman budjettiesityksen mukaan Parikkalan hanke ei ole etenemässä.

– Parikkala ei ole mukana budjettiehdotuksessa. Se voi tulla mukaan täydennysmenettelyssä vielä syys-lokakuun neuvotteluissa, sanoo sisäministeriön talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi.

Noottien puute viesti viivästymisestä

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen ei ole yllättynyt.

– Nootteja ei ole vaihdettu, joten osasin odottaa tätä. Pettynyt olen Parikkalan ja parikkalalaisten puolesta siitä, että suunnittelu- tai investointirahaa ei budjetissa ole. Tämä tarkoittaa, että rajanylityspaikan rakentaminen viivästyy.

Huuskosen mainitsema noottien vaihto tarkoittaa Suomen ja Venäjän valtioiden yhteistä sopimusta rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Huuskonen sanoo, että taustalla on ainakin osittain korona. Rajanylityspaikan kansainvälistyminen on osa työpaikkoja menettäneen Savonlinnan alueen tukipakettia, mutta koronan vuoksi hallitus on tehnyt erilaisia miljardiluokan tukipaketteja koko maahan.

Myöskään Venäjän koronatilanteesta ei Suomessa ole tarkkaa käsitystä.

– Voi olla, että hallituksessa käydään tästä vielä keskustelua. On mahdollista, että rajanylityspaikka nousee vielä mukaan ensi vuoden budjettiin, Huuskonen sanoo.

Avajaisia olisi vietetty vuonna 2024

Hallituksen alkuperäisten suunnitelmien mukaan Parikkalan rajanylityspaikka piti avata kansainväliselle liikenteelle vuonna 2024. Rakennustyöt on piti aloittaa vuonna 2022.

Sisäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen määrärahaa vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 1,621 miljardia euroa, mikä on 92,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Rajavartiolaitoksen määrärahat ovat yhteensä noin 275 miljoonaa euroa eli noin 17 prosenttia.